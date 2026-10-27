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La Policía entrega a la jueza vídeos de agentes marroquíes pasivos en la entrada a Ceuta

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Policía Nacional ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón varios vídeos y archivos que dan cuenta de agentes marroquíes uniformados "impasibles", "indicando a los inmigrantes" por donde ir y "observando pasivamente" el flujo de personas hacia Ceuta el pasado 30 de julio.

En la documentación enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Cenif), a la que ha tenido acceso EFE, los investigadores informan también de los agentes "dinamizadores" que pudieron facilitar la entrada de miles de personas aquel día.

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En los vídeos de uniformados remitidos a la magistrada que investiga la entrada masiva irregular del 30 de julio, se aprecian "agentes en Castillejos observando pasivamente" el flujo de inmigrantes hacia Ceuta, así como "la pasividad de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos ante la bajada en masa a través de la verja de espinos, con el objeto de bordear a nado el espigón del Tarajal".

Los investigadores insisten en varias ocasiones en que en Castillejos, la zona fronteriza con Ceuta, se ve a agentes uniformados "impasibles", "adoptando una actitud de pasividad" y "estáticos" mientras la multitud avanza delante de ellos.

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Como le sucede también a un agente que contempla "con actitud pasiva" como un camión abre sus puertas y bajan decenas personas en la carretera situada entre Tánger y Tetuán, y al final de la secuencia hace indicaciones al conductor.

Igualmente, los investigadores señalan en otros vídeos a "agentes uniformados en el espigón de la zona marítima de Castillejos, indicando a los inmigrantes la dirección a coger", otros que "ayudan a ascender por la montaña" a varias personas o también la imagen de un agente que "indica el camino que deben tomar".

La documentación policial no solo apunta a la presencia de agentes uniformados, sino que también señala a "agentes dinamizadores" sobre el terreno, ataviados con gorras y vestimentas que no eran adecuadas para entrar a nado, de complexión fuerte, la mayoría con teléfonos y estáticos mientras guiaban a las personas hacia la frontera.

Estos archivos han sido enviados a la magistrada junto a la declaración de tres personas de las miles que entraron a nado en Ceuta el pasado 30 de julio, que identificaron ante la Policía Nacional a autoridades y a altos mandos policiales del país magrebí en las inmediaciones de la frontera con la ciudad autónoma, cuando se estaba produciendo la entrada masiva e irregular de migrantes.

Precisamente, la jueza les ha citado de urgencia a declarar este miércoles en la causa en la que investiga la entrada masiva.EFE

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