La juez cita a declarar a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta el 30 julio

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Madrid, 27 oct (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar mañana a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta de manera irregular el pasado 30 de julio y a los que la Policía Nacional ya tomó declaración, han explicado fuentes jurídicas.

Tardón ha acordado estas diligencias tras tomar declaración este martes a tres consejeros ceutíes que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, y que han comparecido casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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Las declaraciones de estos tres ciudadanos se producirán de manera voluntaria y tendrán lugar a las 10:00 horas por videoconferencia, agregan las fuentes.

Mañana también declararán en la Audiencia Nacional dos agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en Ceuta el día de la entrada masiva. EFE

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