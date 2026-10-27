La izquierda apunta que la ultraderecha puede estar tras altercados de Barcelona y Bilbao

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Madrid, 27 oct (EFE).- Partidos de izquierda, algunos como los Comunes dentro del Gobierno de coalición, sostienen que la ultraderecha puede estar detrás de los graves altercados ocurridos en Barcelona y Bilbao y que podrían haber ejercido "un papel de coordinación", aunque las investigaciones policiales aún no han llegado a ninguna conclusión.

Según el portavoz de los comunes (Frente Amplio) en el Congreso, Gerardo Pisarello, hay un intento de las derechas en instrumentalizar este tipo de manifestaciones violentas para "debilitar" las movilizaciones ciudadanas masivas en favor de la vivienda o en defensa de derechos y ha subrayado que puede haber fuerzas de ultraderecha "que pueden tener un papel" a la hora de coordinar este tipo de altercados.

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Ha asegurado que ve claramente "un patrón" y que le parece "sospechoso" lo que está sucediendo, argumentando que la estrategia de injerencia electoral "es propia de la ultraderecha".

En todo caso, Pisarello ha pedido que se investigue quién está detrás de estos disturbios, quien administra las cuentas de Tik Tok dónde se organizan y también a quiénes benefician porque -ha señalado- no hace falta que estas protestas estén desideologizadas para que las derechas intenten sacar rédito.

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Más prudente ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha señalado que no se sabe lo que ha pasado y puede haber desde policías infiltrados, como ya se ha visto en ocasiones anteriores, gente de extrema derecha o que "la mecha prende porque hay mucha gente joven muy enfadada" porque el bipartidismo "les ha fallado".

Lo que sí piensa es que estas protestas violentas están siendo utilizadas por PP y Vox y muchos medios de comunicación para "criminalizar" las manifestaciones y a los movimientos sociales: "meten a todo el mundo en el mismo saco para criminalizar las protestas, que son pacíficas".

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Para Compromís, aunque aún es pronto para saber quien maneja los hilos de estos graves disturbios, sí que hay pistas y tiene claro que "este caos beneficia a las derechas", ha dicho el diputado Alberto Ibáñez.

Tras afirmar que los movimientos antifascistas llevan mucho tiempo trabajando de manera pacífica, ha afirmado que detrás de lo que ha pasado en Barcelona, ayer en Bilbao o puede pasar en Valencia el día 31 es "un movimiento vinculado a posiciones de extrema derecha", que busca la desesperanza, el caos y que haya un vacío de poder "para poder campar a sus anchas".

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En el caso de lo sucedido ayer en Bilbao, el Gobierno vasco ha situado a "grupos organizados vascos" detrás de los incidentes que acabaron con 19 detenidos y 3 investigados por su presunta implicación en la quemas de coches y contenedores y asaltos a algunos comercios tras un acto del agitador Vito Quiles que finalmente fue cancelado. EFE