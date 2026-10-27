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La ex de Ábalos aporta los casi 44.000 euros que cobró sin trabajar de empresas públicas como eventual responsabilidad

20/07/2026 La expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el 'caso koldo', a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). La declaración de Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar se produce este lunes 20 de julio de 2026 ante el Juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, por los delitos de malversación y tráfico de influencias. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha entregado a la Audiencia Nacional, que la investiga en el 'caso Koldo', los casi 44.000 euros que cobró en las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin ir a trabajar, y que aporta en concepto de eventual responsabilidad civil en el proceso judicial.

En una providencia de este martes a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno da cuenta de que Rodríguez ha aportado "ingreso de la consignación efectuada, por importe de 39.950,54 euros, como responsabilidad civil derivada de los hechos que se le atribuyen, junto con los 4.000 ingresados el pasado 14 de octubre".

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Moreno comunica el hecho a la Fiscalía Anticorrupción y para que "informe si procede" en este momento de la causa "tener por consignada dicha cantidad".

Tragsatec e Ineco transmitieron el pasado año al juez instructor que pagaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el tiempo --entre 2019 y 2021-- que estuvo contratada en ambas compañías públicas y en el que, según reconoció ella misma cuando testificó meses antes en el Tribunal Supremo, no realizó trabajo alguno.

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La Audiencia Nacional imputó este año a la mujer, que alegaba en contra de ello que los hechos por los que se la investiga ya han sido juzgados en el juicio del 'caso mascarillas' por el que el Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y en el que también se abordó la contratación de Rodríguez, que fue llamada como testigo.

Para el juez, en la sentencia del Supremo "no se resolvió una responsabilidad penal" sobre Rodríguez y no se generó "cosa juzgada". La citó a declarar y Rodríguez se acogió al derecho a no hacerlo.

Anticorrupción pidió que fuera imputada porque "no sólo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir un salario mensual".

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