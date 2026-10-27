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Frente Amplio integra a la exlíder de Podemos Andalucía en su lista electoral por Málaga

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Sevilla, 27 oct (EFE).- El Frente Amplio ha designado a sus cabezas de lista en Andalucía para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que IU liderará siete de las ocho candidaturas y Movimiento Sumar tendrá la de Cádiz, y donde se integra la excoordinadora general de Podemos en la comunidad Raquel Martínez como número cuatro por la lista de Málaga.

Por Sevilla, el cabeza de lista será el portavoz de IU en el Congreso y secretario general del PCE Enrique Santiago mientras que Zacarías Lekal será número uno por Almería; Sebastián Pérez por Córdoba; Jesús Fernández por Granada; Rebeca Martín por Huelva; Rafael Borrego por Málaga; Antonio Ortega por Jaén; y Esther Gil de Reboleño será número uno por Cádiz.

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En las listas, han destacado desde Frente Amplio, se ha integrado también a "perfiles de diversa procedencia que enriquecen estas candidaturas" como es el caso de "militantes y exmilitantes de Podemos" como José Miguel Ramos, coordinador provincial de Podemos en Almería, que va como número cinco al Congreso por esta provincia Almería o la citada Raquel Martínez.

Martínez dimitió como coordinadora de Podemos Andalucía el pasado mes de junio, tras las elecciones autonómicas, por discrepancias con la dirección nacional del partido, a la que acusó de no permitir una autonomía para desarrollar el proyecto político de la formación en la comunidad andaluza.

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Estas discrepancias se agudizaron por las reticencias de la dirección de Podemos a integrarse en la coalición Por Andalucía, junto a IU y otros partidos, para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, algo que se produjo en el último momento, aunque ningún representante de los morados logró un escaño.

En las listas al Senado la coalición concurre como plataforma unitaria y bajo el nombre de Senado de Progreso fruto del acuerdo a nivel estatal con el PSOE. EFE

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