Exprofesor de kárate de Barcelona acepta 26 años y medio por abusar sexualmente a menores

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(Actualiza la NA2076 con más información)

Barcelona, 27 oct (EFE).- Un exprofesor de kárate del Centro Deportivo Claret de Barcelona, de 67 años, ha aceptado 26 años y medio de prisión y 140.000 euros de indemnización por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores de edad aprovechando su ascendencia sobre ellos como 'sensei' y grabar vídeos de las agresiones, entre 2015 y 2023.

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El hombre, condenado por tres delitos de abuso y dos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, un delito de elaboración y otro de tenencia de pornografía infantil, ha reconocido este martes ante la Audiencia de Barcelona los hechos que le imputaban después de que su defensa, las acusaciones particulares y la Fiscalía llegaran a un acuerdo, lo que ha evitado la celebración del juicio.

La Fiscalía pedía inicialmente para el exprofesor, en prisión preventiva desde su detención en mayo de 2023, 40 años y medio de prisión y una indemnización de 122.000 euros a repartir entre las víctimas, pero la pena se ha rebajado tras la confesión de los hechos y la aplicación del atenuante por el pago de las indemnizaciones, que el martes pasado obligaron a posponer la ratificación del acuerdo entre las partes a la espera de que el tribunal confirmase la recepción del ingreso bancario.

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El condenado, que cumplirá 18 de los 26 años y medio de cárcel, a los que se restarán los 3 y medio que lleva en prisión preventiva, también ha aceptado 9 años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel y las inhabilitaciones especiales para ejercer oficios o actividades que comporten contacto regular con menores durante 36 años y para el ejercicio de tutela durante 5 años.

Además, tendrá prohibido comunicarse o aproximarse a menos de mil metros de las víctimas y de los lugares que frecuenten durante los primeros 7 años de libertad en el caso de una de ellas, a la que corresponde una indemnización de 48.800 euros, y durante 5 años en los de las cuatro restantes, a quienes corresponden indemnizaciones de 22.800 euros, y asumirá las costas procesales de sus acusaciones.

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El exentrenador, que también daba clases en otros centros deportivos de Barcelona, ya había sido condenado en el año 2000 por un delito de abusos sexuales, y tras su detención fue denunciado por varios alumnos más, quienes aseguraban haber sido víctima de delitos similares, pero los hechos no han llegado a juicio porque estaban ya prescritos.

El hombre empezó a trabajar en el Centro Deportivo Claret del barrio de Gràcia, dependiente de los misioneros Claretianos, en 2013, lugar en el que impartía clases de tecnificación a alumnos aventajados en momentos de escasa o nula afluencia en las instalaciones deportivas, de las que tenía las llaves, detalla el escrito de la Fiscalía.

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Fue en ese contexto, en su despacho, vestuarios o espacios de entrenamiento del gimnasio, donde el condenado habría abusado sexualmente de cinco de sus alumnos, niños de entre 11 y 17 años que nunca dieron un consentimiento válido, grabándose en algunos casos con una cámara que él mismo instalaba, señala el Ministerio Público.

Además de ser consciente de su ascendiente sobre los niños como “sensei”, el hombre se aprovechó de las relaciones de confianza mantenidas con los menores a partir de que “conocía perfectamente sus carencias, debilidades y formas de ser”, algo que, según la Fiscalía, usó a su favor para cometer las agresiones, que se produjeron desde 2015 a 2023.

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En concreto, el profesor les convencía para que se apuntasen a sus clases particulares y, tras las agresiones, les decía que debían estar “orgullosos” de haber recibido un trato “especial” frente al resto de aprendices, a quienes insistía en no contar nada de lo sucedido para que no tuviesen “envidia”, según los testimonios recogidos por el escrito del ministerio fiscal.

En uno de los casos, el hombre se “obsesionó” con una de las víctimas, quien habría llegado a desarrollar una “forma de dependencia” con el profesor y que acabó yendo a su casa, donde habrían mantenido relaciones sexuales de abuso, que continuaron hasta el momento de su detención.

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Tras las denuncias, los Mossos d’Esquadra registraron las instalaciones deportivas y el domicilio del hombre, interviniendo abundante material informático entre el que localizaron grabaciones de las agresiones con los menores, que no consta que el condenado difundiera, además de numerosos archivos de pornografía infantil. EFE

ppa/rq/ros