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ElPozo Murcia vuelve a Europa en Países Bajos ante el Tigers Roermond neerlandés

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Murcia, 27 oct (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida abrirá su participación en la primera fase de la Liga de Campeones de fútbol sala este miércoles frente al Tigers Roermond de Países Bajos, seguirá este jueves frente al Benfica portugués y concluirá el sábado ante el Hit Kiev ucraniano.

El equipo, que regresa así al escenario internacional seis años después de su anterior participación, lo hace en el pabellón Sporthal Jo Gerrishal con el primer choque, que comenzará a las 20.30 horas.

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El conjunto dirigido por Josan González lo encara con la única baja obligada por lesión del ala brasileño Gabriel Ligeiro.

Josan citó a 15 jugadores, que son todos los de la primera plantilla que están disponibles más los jugadores del filial Andrés Meseguer y el portero Juanjo López, y antes de cada compromiso deberá hacer un descarte.

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Accederán a los octavos de final los tres primeros del grupo.

ElPozo, que perdió la final en 2020 por 2-1 contra el Fútbol Club Barcelona, valora ese ese subcampeonato y el de 2008 ante el Viz Sinara Ekaterimburgo, en el que sucumbió por penaltis.

"Estar en la 'Champions' es un deber cumplido y el objetivo ahora es estar en disposición de ganarla aunque el camino es muy largo. Haremos todo lo posible por ser campeones pero empezando por esta main round", comentó el técnico cordobés, quien ya dirigió el entrenamiento de este martes en el lugar en el que disputarán los partidos.

"Más que un objetivo de resultados me fijo un objetivo de rendimiento y en ese sentido tenemos que competir lo mejor posible pues eso es lo que nos va a acercar a poder superar fases", indicó también el técnico, cuyo equipo ha sido subcampeón de la Liga 2025-2026.

A esta cita se presenta el cuadro charcutero tras vencer por 3-4 en la pista del Catgas Energía Santa Coloma y siendo el cuarto clasificado en el Torneo Apertura dentro de la nueva Liga Prime Futsal con 13 puntos sumados y un bagaje de cuatro victorias, un empate y dos derrotas con 28 goles marcados y 25 encajados en sus siete partidos.

El Tigers Roermond, además de como local, disputará esta fase invicto en su ámbito doméstico pues ganó los seis partidos que jugó en la Eredivisie de fútbol sala, en los que marcó 42 tantos y sólo encajó nueve. EFE

Ij/jsm/cmm

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