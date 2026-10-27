Espana agencias

El tenista Novak Djokovic felicita a los estudiantes por su victoria electoral en Serbia

Guardar

Zagreb, 27 oct (EFE).- El tenista serbio Novak 'Nole' Djokovic, antiguo número 1 del tenis mundial, felicitó este martes a los estudiantes de su país por haber derrotado, pese a enormes presiones, al todopoderoso Aleksandar Vucic en las elecciones legislativas del domingo en Serbia.

"Les felicito por su victoria. Admiro profundamente el que hayan logrado romper el culto a la personalidad de una sola persona, unificar todo el proceso y despertar la esperanza y el orgullo en la gente", dijo 'Nole' al diario en línea belgradense ‘Telegraf’.

PUBLICIDAD

El tenista aseguró que la "presión contra los estudiantes fue enorme", por lo que está "excepcionalmente orgulloso de los jóvenes, su perseverancia, su lucha y su fe que han demostrado en los últimos años".

El ganador de 24 Grand Slams, que a sus 39 años sigue activo, destacó que la llamada ‘Lista de Estudiantes’, creada por un movimiento estudiantil que denuncia desde hace dos años la corrupción endémica y el creciente autoritarismo en Serbia, despertó la esperanza y trajo al país un ambiente positivo.

PUBLICIDAD

“Su comportamiento ha generado este orgullo en todo el pueblo, no solo en Serbia. La victoria nos da seguridad; ahora todos tenemos esperanza en nuestro país, en que todo avanzará y que disfrutaremos del futuro", aseguró Djokovic, actualmente número 12 en el ránking mundial ATP.

En el pasado, el jugador ya había expresado su apoyo al movimiento estudiantil, por lo que fue duramente atacado por Vucic y sus medios de comunicación afines.

Djokovic, que no vive en Serbia desde hace unos 20 años, trasladó la residencia habitual de su familia a Atenas el año pasado.

Otro gran deportista serbio, el exjugador de baloncesto Dejan Bodiroga, de 53 años y antigua estrella de clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Panathinaikos, concurrió a las elecciones como candidato en la Lista de Estudiantes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 27 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 27 octubre

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 28 de octubre: Luisa recurre a Rosalía para detener la boda de Alejo y Atanasio desenmascara a Genaro

La serie de La 1 mantiene la tensión en torno a Luisa y Alejo ante la insistencia de don Hernando

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 28 de octubre: Luisa recurre a Rosalía para detener la boda de Alejo y Atanasio desenmascara a Genaro

Cuándo limpiar el aparato del aire acondicionado y por qué otoño es una de las mejores épocas del año para hacerlo

Aunque suele quedar olvidado cuando termina el verano, el aire acondicionado necesita cuidados durante los meses de frío

Cuándo limpiar el aparato del aire acondicionado y por qué otoño es una de las mejores épocas del año para hacerlo

Una experta en marca personal analiza cómo Alba Flores ha construido su carrera: “Su familia explica de dónde viene, pero sus decisiones explican quién es”

La actriz celebra su 40 cumpleaños con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, más allá de su apellido

Una experta en marca personal analiza cómo Alba Flores ha construido su carrera: “Su familia explica de dónde viene, pero sus decisiones explican quién es”

Receta de panellets de castañas, el postre más otoñal de la gastronomía catalana

Estos pequeños dulces típicos de la Castanyada están elaborados con un puré de castañas cocidas, azúcar y patata

Receta de panellets de castañas, el postre más otoñal de la gastronomía catalana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

Zapatero entregó al Estado un reloj de esmeraldas, otro de mármol y una artesanía de oro y plata que le regaló el rey saudí, pero no las joyas de 1,3 millones euros

Un militar de la Armada es condenado a prisión por ocultar que derramó por accidente miles de litros de combustible al mar: no tendrá que indemnizar al Estado por su error

La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Guti lanza una teoría de la conspiración sobre el Balón de Oro de Kane: “Como por casualidad, para el 70º aniversario, trasladan la ceremonia a Londres”

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”