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El Tarancón busca la sorpresa ante el Levante en una noche histórica

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Cuenca/Valencia, 27 oct (EFE).- El Tarancón afronta este miércoles una de las citas más importantes de su historia reciente con la visita del Levante, equipo de Primera División que trata de encontrar sensaciones antes de medirse al Atlético de Madrid, en la primera ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único que se disputará a las 19.00 horas en el Municipal de Tarancón, donde se espera una gran entrada para acompañar al conjunto conquense.

El equipo dirigido por Jorge Cañete llega al encuentro después de empatar a uno el pasado sábado en casa ante el Villarrubia, en competición liguera, y afronta el desafío copero con ilusión y ambición ante un rival que milita dos categorías por encima.

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El Levante, por su parte, ocupa la decimocuarta posición de Primera División, con diez puntos, dos por encima de los puestos de descenso, después de perder por 2-1 frente a la Real Sociedad en San Sebastián.

El entrenador del Tarancón ha animado a la afición a llenar las gradas y convertir el encuentro en una fiesta del fútbol, ha definido la cita como "posiblemente el día más bonito que podamos vivir vistiendo la camiseta del Tarancón" y ha asegurado que el equipo está "muy motivado".

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El técnico es consciente de la dificultad que entraña medirse a un conjunto de la máxima categoría, pero ha apelado a la naturaleza de las eliminatorias coperas para mantener viva la esperanza de dar la sorpresa. “Siempre hay una sorpresa en estas eliminatorias. ¿Por qué no podría ser en Tarancón en esta ocasión?”, se preguntó Cañete, quien ha insistido en que su equipo buscará sus opciones durante el partido.

El Levante se presenta en la Copa del Rey con la oportunidad de repartir minutos entre los jugadores menos habituales en el campeonato liguero y en busca de las mejores sensaciones posibles de cara al choque del próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de València.

Será, además, el estreno de Luís Castro en la Copa, ya que cuando llegó en diciembre de 2025 el equipo estaba ya eliminado en este torneo. El equipo se desplazará en autocar el mismo día del partido, tiene previsto salir de la ciudad deportiva en Buñol (Valencia) a las 9:30 horas y regresará al acabar el duelo.

El entrenador portugués tiene la baja por lesión de Bardeli y Dela y, además, dio descanso a Ryan, Mandi, Manu Sánchez, Olasa e Iván Romero. Castro completó la convocatoria con seis jugadores del filial. Luismi Pérez, Rosón, Aitor, Calatrava, Nakoha y Usedo.

Futbolistas como el meta Pablo Campos, los defensas Cabello y Marc Santos o los atacantes Musuayi y Paco Cortés estarán presumiblemente en el once inicial que juegue este miércoles en Tarancón. El central del filial Nakoha tiene opciones también de ser titular.

El club conquense espera que la trascendencia del encuentro se traduzca en una importante respuesta de los aficionados. El Ayuntamiento de Tarancón y el club han coordinado los preparativos para garantizar el desarrollo del encuentro, con un dispositivo de seguridad reforzado y medidas especiales de acceso y circulación en las calles próximas al estadio.

Las puertas del Municipal abrirán a las 17.30 horas y se recomienda acudir a pie, ya que varias calles del entorno permanecerán cortadas al tráfico o tendrán restricciones durante el dispositivo previsto para el partido.

El encuentro ante el Levante permitirá al Tarancón volver a vivir una eliminatoria de Copa del Rey frente a un equipo de Primera División. Su anterior participación en la competición se remonta a 1983, cuando, bajo la denominación de Agrupación Deportiva Tarancón, se enfrentó al Atlético de Madrid tras superar al Cacereño.

- Alineaciones probables:

Tarancón: Pery, José Ángel, Clovis, Iván Cabellud, Paulinho, Sima, Madalin, Gasco, Pedro, Kiko Pomares y Airam.

Levante: Pablo Campos, Toljan, Nakoha, Cabello, Marc Santos, Tape, Rey, Víctor García, Paco Cortés, Musuayi y Etta.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano)

Campo: Municipal

Hora: 19.00

EFE

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crm/lsy-pzm/cta/jap

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