El Servigroup Benidorm da la primera sorpresa y elimina al Puente Genil

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Madrid, 27 oct (EFE).- El Servigroup Benidorm, conjunto de la División de Honor Plata, protagonizó la primera sorpresa de la presente edición de la Copa del Rey de balonmano, tras apear de la competición al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, equipo de la Liga ASOBAL, al imponerse este martes por 32-30 la conjunto andaluz.

Un resultado que pocos hubieran podido imaginar tras los seis goles de ventaja (12-18) con los que llegó a contar el Puente Genil en el arranque de la segunda mitad.

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Pero un contundente parcial de 9-1 en lo siguientes diez minutos permitió alServigroup Benidorm no sólo enjugar su desventaja, sino situarse con una reta de dos tantos en el marcador (21-19) que hacía soñar a los locales con la sorpresa.

Un sueño que se hizo finalmente realidad gracias a los tantos de Ferrán Prieto y Pepe Mora, autores de seis tantos cada uno, que certificaron el triunfo (32-30) y la clasificación del conjunto alicantino para la siguiente ronda.

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Sorpresa que logró evitar, pese a los numerosos apuros en los que le puso el Dólmenes Antequera, conjunto de la División de Honor Plata, el Frigoríficos del Morrazo, que se impuso por 30-32 en su visita a la pista del equipo malagueño liderado por un efectivo Arnau Fernández, que cerró el choque con nueve goles.

Por su parte, el Blendio Santander Ciudad Sinfín hizo valer su condición de local para derrotar por 31-27 al Fundación Agustinos Alicante en la eliminatoria entre los dos conjuntos de la División de Honor Plata

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- Resultados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey:

. Martes 27 octubre

BLENDIO SANTANDER CIUDAD SINFÍN 31-Fundación Agustinos Alicante 27

Dólmenes Antequera 30 - FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO 32

SERVIGROUP BENIDORM 32 - Cajasol A. Ximénez Puente Genil 30

. Miércoles 28 octubre

19:30. Amenabar Zarautz - Viveros Herol Nava

20:00. Anaitasuna - Cajasol Sevilla Proin

20:00. Attica 21 Hotels OAR Coruña - REBI Cuenca

20:00. Confía Base Oviedo - Fertiberia Puerto Sagunto

20:00. Contazara Zaragoza - HORNEO Alicante

20:00. Barça Atlètic - Tubos Aranda Villa de Aranda

20:00. Caja Rural Zamora - UBU San Pablo Burgos

20:00. Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa - Bada Huesca

20:30. Quireza Events Cisne - Balonmano Guadalajara.

- Equipos clasificados para la segunda eliminatoria: Blendio Santander Ciudad Sinfín, Frigoríficos del Morrazo y Servigroup Benidorm.EFE