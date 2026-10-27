Espana agencias

El Servigroup Benidorm da la primera sorpresa y elimina al Puente Genil

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- El Servigroup Benidorm, conjunto de la División de Honor Plata, protagonizó la primera sorpresa de la presente edición de la Copa del Rey de balonmano, tras apear de la competición al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, equipo de la Liga ASOBAL, al imponerse este martes por 32-30 la conjunto andaluz.

Un resultado que pocos hubieran podido imaginar tras los seis goles de ventaja (12-18) con los que llegó a contar el Puente Genil en el arranque de la segunda mitad.

PUBLICIDAD

Pero un contundente parcial de 9-1 en lo siguientes diez minutos permitió alServigroup Benidorm no sólo enjugar su desventaja, sino situarse con una reta de dos tantos en el marcador (21-19) que hacía soñar a los locales con la sorpresa.

Un sueño que se hizo finalmente realidad gracias a los tantos de Ferrán Prieto y Pepe Mora, autores de seis tantos cada uno, que certificaron el triunfo (32-30) y la clasificación del conjunto alicantino para la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Sorpresa que logró evitar, pese a los numerosos apuros en los que le puso el Dólmenes Antequera, conjunto de la División de Honor Plata, el Frigoríficos del Morrazo, que se impuso por 30-32 en su visita a la pista del equipo malagueño liderado por un efectivo Arnau Fernández, que cerró el choque con nueve goles.

Por su parte, el Blendio Santander Ciudad Sinfín hizo valer su condición de local para derrotar por 31-27 al Fundación Agustinos Alicante en la eliminatoria entre los dos conjuntos de la División de Honor Plata

- Resultados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey:

. Martes 27 octubre

BLENDIO SANTANDER CIUDAD SINFÍN 31-Fundación Agustinos Alicante 27

Dólmenes Antequera 30 - FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO 32

SERVIGROUP BENIDORM 32 - Cajasol A. Ximénez Puente Genil 30

. Miércoles 28 octubre

19:30. Amenabar Zarautz - Viveros Herol Nava

20:00. Anaitasuna - Cajasol Sevilla Proin

20:00. Attica 21 Hotels OAR Coruña - REBI Cuenca

20:00. Confía Base Oviedo - Fertiberia Puerto Sagunto

20:00. Contazara Zaragoza - HORNEO Alicante

20:00. Barça Atlètic - Tubos Aranda Villa de Aranda

20:00. Caja Rural Zamora - UBU San Pablo Burgos

20:00. Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa - Bada Huesca

20:30. Quireza Events Cisne - Balonmano Guadalajara.

- Equipos clasificados para la segunda eliminatoria: Blendio Santander Ciudad Sinfín, Frigoríficos del Morrazo y Servigroup Benidorm.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 27 de octubre: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 27 de octubre: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 27 de octubre de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 27 de octubre de 2026

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 octubre

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 27 de octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 27 de octubre

La cerveza, en peligro por el consumo de Ozempic: Heineken advierte a los bares de que la gente ya no tiene ganas de beber

En 2025, cerca de 10 millones de personas utilizaron tratamientos como Ozempic y Wegovy en Estados Unidos

La cerveza, en peligro por el consumo de Ozempic: Heineken advierte a los bares de que la gente ya no tiene ganas de beber
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”

Volkanovski vuelve a abrir la posibilidad de una revancha con Ilia Topuria antes de retirarse: “Me encantaría volver a ponerme a prueba contra él”