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El Salamanca de Muniain busca la sorpresa ante el Celta dos años después del 0-7

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Salamanca/Vigo, 27 oct (EFE).- El Salamanca UDS dirigido por Iker Muniain afronta este miércoles (21.00 horas) ante el Celta de Vigo una exigente reválida y busca la sorpresa, dos años después del 0-7 copero encajado por los salmantinos frente al conjunto gallego, en la primera ronda de la Copa del Rey.

Y es que este enfrentamiento entre el conjunto blanquinegro, equipo de Segunda Federación, contra todo un rival de Liga Europa tiene un precedente más que cercano. El 3 de diciembre de 2024, hace menos de dos años, el cuadro dirigido por Claudio Giráldez se impuso por 0-7 en el Estadio Helmántico, el mismo escenario de esta ocasión.

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En ese duelo, seis jugadores del Celta que disputaron minutos continúan actualmente en la primera plantilla: Iván Villar, Javi Rodríguez, Williot Swedberg, Pablo Durán, Sergio Carreira y Yoel Lago.

Los cuatro primeros fueron titulares, mientras que Carreira y Yoel Lago entraron desde el banquillo. Iago Aspas y Carl Starfelt también siguen en el equipo, aunque no llegaron a participar en aquel encuentro.

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Por parte de los charros, solo tres jugadores que disputaron minutos en aquel encuentro siguen actualmente en la el plantel: Javier Murúa, Carlos Cristeto y Álex Caramelo, los tres titulares en el 0-7.

Para llegar a esta a esta primera ronda los de Iker Muniain tomaron la ruta de la Copa Federación, competición en la que superó al Caudal Deportivo, CD Derio y a la UD Santa Marta antes de caer en semifinales frente al Sestao River.

En la Segunda Federación ocupa la séptima posición, con trece puntos y luces y claros en su desempeño, después de perder el pasado domingo ante el Talavera por 2-1 en un partido marcado por un penalti en contra y un gol anulado en los últimos minutos.

El equipo blanquinegro se aferra al factor Helmántico, donde todavía no ha perdido en sus cuatro partidos ligueros como local, lo que le hace soñar con una gran noche copera.

El Celta se estrenará en la Copa del Rey sin algunos de sus habituales titulares como Marcos Alonso, Javi Rueda, Febas o Ferran Jutglà, pero con Iago Aspas, que regresa al estadio donde debutó con el primer equipo.

El 8 de junio de 2008, el capitán celeste se estrenó como titular ante la desaparecida UD Salamanca en un partido de Segunda División. Fue el debut del que 18 años después ya puede presumir de ser el máximo goleador en la historia del club y el jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta celeste.

Aspas encara su última temporada en activo convertido en una leyenda. Son pocos los celestes que dudan de que es el mejor jugador de la historia del equipo vigués. Pero él siente que aún le queda un desafío: conquistar un título con el club de su vida. Y el camino más fácil parece la Copa del Rey.

La última carrera del internacional español en esta competición arranca mañana en Salamanca, donde Claudio Giráldez planea rotaciones. Jugadores como Altay Bayindir, Faye o Couhaib Driouech, tres de los refuerzos veraniegos, tendrán su oportunidad en el once inicial, en el que también pueden entrar Antañón, Burcio, Ángel Arcos y Pablo Durán.

Alineaciones probables:

Salamanca UDS: Unai Ayala; Sergio Rivas, Levrand, Javier Murua; Íñigo Eguaras, Cristeto, Adur Alsua, William; Óscar León, Aimar Vicandi y Txoperena.

Celta: Altay; Cáceres, Yoel Lago, Faye; Carreira, Antañón, Burcio, Ángel Arcos; Hugo González, Couhaib Driouech y Pablo Durán.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité Andaluz)

Campo: Helmántico

Hora: 21.00. EFE

1010153

nmb/orv-dmg

(foto)

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