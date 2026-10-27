Espana agencias

El Gobierno vasco no permitirá que una "minoría violenta" haga "retroceder" a Euskadi

Guardar

Vitoria, 27 oct (EFE).- El Gobierno vasco ha dejado claro que no va permitir que "una minoría violenta condicione la convivencia" de la sociedad en Euskadi y la "haga retroceder", y ha interpelado a todos los partidos y agentes sociales para que se sumen a la condena a los disturbios protagonizados por "grupos organizados" este lunes en Bilbao.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha leído este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno vasco, una declaración institucional de condena de los incidentes que se saldaron este lunes con 17 detenidos, 10 de ellos menores, y una personas investigada.

PUBLICIDAD

A través de esta declaración, el Gobierno vasco ha expresado su "enérgica condena" ante los "graves actos de violencia" registrados en Bilbao, entre los que ha citado daños y saqueos en comercios, la quema de vehículos y mobiliario urbano, agresiones a personas anónimas que se encontraban en la calle, así como ataques contra agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal.

Ha reivindicado que Euskadi es "plural, maduro y democrático" y ha dejado claro que no va a permitir "que una minoría violenta condicione la convivencia ni haga retroceder" a la sociedad vasca.

PUBLICIDAD

"La violencia no tiene cabida en Euskadi. Ninguna provocación la justifica. Ningún fin la legitima. Interpelamos a todas las fuerzas políticas, agentes sociales vascos, y al conjunto de la sociedad vasca a que se sumen a esta condena", ha emplazado.

Ha trasladado su solidaridad a todos los afectados y ha insistido en que la violencia es una "agresión directa" contra la convivencia "que tanto ha costado construir" tras el terrorismo de ETA, por lo que ha subrayado que es "absolutamente intolerable" que haya "grupos organizados alterándola deliberadamente".

"Ninguna causa, ideología o pretexto legitima el uso de la violencia. Quien recurre a ella o la ampara, se sitúa fuera de los cauces democráticos", continúa la declaración en la que el Gobierno vasco ha considerado "grave y preocupante" la presencia de personas muy jóvenes "implicadas en dinámicas de odio, intimidación y enfrentamiento".

Ha defendido que la Ertzaintza continuará actuando "con firmeza" para proteger a la ciudadanía y "su derecho a vivir de manera pacífica". y ha respaldado "sin ambages su labor y su esfuerzo por esclarecer lo sucedido".

El Gobierno vasco ha asegurado que los altercados "no pueden quedarse sin consecuencias" y que por lo tanto deberán investigarse "hasta el final para que los autores respondan ante la justicia". EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Para acceder será necesario acreditar cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la capital

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La receta de buñuelos de bacalao de la madre de los hermanos Roca: “Para esta receta festiva, la temperatura del aceite de freír es muy importante”

Este clásico de las festividades populares se prepara con una sencilla masa de bacalao desalado, patata cocida y huevo

La receta de buñuelos de bacalao de la madre de los hermanos Roca: “Para esta receta festiva, la temperatura del aceite de freír es muy importante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

ECONOMÍA

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

Ni Bizum ni tarjeta: el efectivo sigue siendo el rey de los pagos en España y el 92% de los ciudadanos no quiere vivir sin él

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí