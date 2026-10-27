Detenida una madre por sustracción de tres menores e investigados la abuela y un vecino

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Zamora, 27 oct (EFE).- La Guardia Civil de Zamora ha detenido a una mujer por sustracción de tres menores, que eran sus hijos pero sobre los que la Junta de Castilla y León había asumido la tutela, y ha investigado por los hechos a la abuela de los niños y a un vecino como colaborador.

El suceso ha ocurrido en una localidad de la zona de Tierra de Campos y la detención se ha producido tras una investigación requerida por el Tribunal de Instancia de Villapando (Zamora) ante la denuncia interpuesta por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Zamora, ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

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Los Servicios Sociales habían asumido la tutela de los tres menores y, tras comunicárselo a la madre, ella abandonó el domicilio habitual con los tres niños, de forma que no pudieron pasar a ser tutelados por la Administración autonómica.

La investigación de la Guardia Civil permitió determinar el paradero de la madre y de los tres menores, por lo que se procedió a la detención de ella como supuesta autora de un delito de sustracción de menores, además de investigar a la abuela por su presunta participación en los hechos y a un vecino como cooperador necesario.

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Las actuaciones han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Villalpando tras intervenir en la investigación la policía judicial de la Guardia Civil de Zamora y de Benavente, así como agentes del puesto de Villalpando y otras unidades del instituto armado. EFE

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