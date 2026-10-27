Espana agencias

Detenida una madre por sustracción de tres menores e investigados la abuela y un vecino

Guardar

Zamora, 27 oct (EFE).- La Guardia Civil de Zamora ha detenido a una mujer por sustracción de tres menores, que eran sus hijos pero sobre los que la Junta de Castilla y León había asumido la tutela, y ha investigado por los hechos a la abuela de los niños y a un vecino como colaborador.

El suceso ha ocurrido en una localidad de la zona de Tierra de Campos y la detención se ha producido tras una investigación requerida por el Tribunal de Instancia de Villapando (Zamora) ante la denuncia interpuesta por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Zamora, ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los Servicios Sociales habían asumido la tutela de los tres menores y, tras comunicárselo a la madre, ella abandonó el domicilio habitual con los tres niños, de forma que no pudieron pasar a ser tutelados por la Administración autonómica.

La investigación de la Guardia Civil permitió determinar el paradero de la madre y de los tres menores, por lo que se procedió a la detención de ella como supuesta autora de un delito de sustracción de menores, además de investigar a la abuela por su presunta participación en los hechos y a un vecino como cooperador necesario.

PUBLICIDAD

Las actuaciones han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Villalpando tras intervenir en la investigación la policía judicial de la Guardia Civil de Zamora y de Benavente, así como agentes del puesto de Villalpando y otras unidades del instituto armado. EFE

aff/erbq/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Para acceder será necesario acreditar cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la capital

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La receta de buñuelos de bacalao de la madre de los hermanos Roca: “Para esta receta festiva, la temperatura del aceite de freír es muy importante”

Este clásico de las festividades populares se prepara con una sencilla masa de bacalao desalado, patata cocida y huevo

La receta de buñuelos de bacalao de la madre de los hermanos Roca: “Para esta receta festiva, la temperatura del aceite de freír es muy importante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

ECONOMÍA

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

Ni Bizum ni tarjeta: el efectivo sigue siendo el rey de los pagos en España y el 92% de los ciudadanos no quiere vivir sin él

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí