Aburto dice que no ha sido posible una declaración institucional en Bilbao por no condenar EH Bildu los 'Gora ETA'

27/10/2026 El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en la ofrenda floral al lehendakari Agirre. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO

Guardar

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), ha explicado que no ha sido posible sacar adelante una declaración institucional de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao para condenar los "graves disturbios" de este lunes en la villa por las protestas contra el agitador Vito Quiles por el rechazo de EH Bildu al punto en el que se condenaban "los gritos de 'Gora ETA militarra'" y ha afirmado que los autores de los altercados "no son luchadores antifascistas, sino auténticos fascistas".

En declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda floral del PNV al Lehendakari Agirre, Aburto ha explicado que anoche convocó una Junta de Portavoces con la intención de "colocarnos en un plano prácticamente prepolítico y moral" y para que, "con la unidad requerida, pudiéramos trasladar a la sociedad bilbaína un mensaje unívoco" ante los altercados registrados como consecuencia de las protestas en la capital vizcaína contra un acto del agitador Vito Quiles, que finalmente no se celebró.

PUBLICIDAD

Ante la decisión de EH Bildu de no respaldar la declaración, Aburto ha afirmado que "cada uno tiene que ser responsables de sus actos y responder por qué esto hoy no ha sido posible".

El alcalde ha insistido en que su objetivo a la hora de convocar la Junta de Portavoces ha sido que "pudiéramos firmar una declaración institucional por parte de todos", pero "no ha sido posible", en concreto por el rechazo de EH Bildu "al tercer punto del texto en que se condenaban los gritos de 'Gora ETA militarra'".

PUBLICIDAD

Tras indicar que EH Bildu sí estaba de acuerdo con el resto de puntos de la declaración, pero no "con el de la condena de esos gritos", ha explicado que, al final "no ha sido posible una declaración institucional, que hemos tenido que convertir en una declaración de partidos". "Cada uno tiene que ser dueño de sus palabras y de sus silencios", ha advertido.

Por otro lado, Aburto, tal y como hizo anoche en un vídeo difundido entre los medios informativos, ha condenado "sin paliativos" los "graves incidentes provocados por un grupo de energúmenos, de violentos que sembraron las calles de Bilbao de violencia".

PUBLICIDAD

Ante estos "tristes y trágicos acontecimientos" el alcalde ha abogado por "una defensa de los valores democráticos, de la democracia, del diálogo entre diferentes y de la palabra como instrumento para resolver las diferencias y cualquier cuestión que se plantee en nuestra sociedad".

Asimismo, Juan Mari Aburto ha condenado "los gritos de 'Gora ETA militarra' (Viva ETA militar) que escuchamos ayer por parte de algunos de estos grupos en las calles de Bilbao y que, tristemente, nos retrotraen a otros momentos de nuestro triste pasado".

PUBLICIDAD

El alcalde ha trasladado su solidaridad a los comerciantes afectados y a los propietarios de los cinco vehículos totalmente calcinados "que esta mañana no los han podido coger para ir a trabajar", así como al conjunto de la ciudadanía bilbaína "que ayer sufrió unos hechos absolutamente espeluznantes en las calles de Bilbao".

Aburto ha asegurado que "quienes ayer provocaron estos hechos no necesitan que nadie venga a provocarles, ellos mismos se bastan para provocar las tristes actos delictivos que ayer vimos en las calles de Bilbao". "No son luchadores antifascistas, sino auténticos fascistas", ha afirmado.

PUBLICIDAD