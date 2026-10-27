Espana agencias

Aburto dice que no ha sido posible una declaración institucional en Bilbao por no condenar EH Bildu los 'Gora ETA'

27/10/2026 El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en la ofrenda floral al lehendakari Agirre. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO
27/10/2026 El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en la ofrenda floral al lehendakari Agirre. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO
Guardar

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), ha explicado que no ha sido posible sacar adelante una declaración institucional de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao para condenar los "graves disturbios" de este lunes en la villa por las protestas contra el agitador Vito Quiles por el rechazo de EH Bildu al punto en el que se condenaban "los gritos de 'Gora ETA militarra'" y ha afirmado que los autores de los altercados "no son luchadores antifascistas, sino auténticos fascistas".

En declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda floral del PNV al Lehendakari Agirre, Aburto ha explicado que anoche convocó una Junta de Portavoces con la intención de "colocarnos en un plano prácticamente prepolítico y moral" y para que, "con la unidad requerida, pudiéramos trasladar a la sociedad bilbaína un mensaje unívoco" ante los altercados registrados como consecuencia de las protestas en la capital vizcaína contra un acto del agitador Vito Quiles, que finalmente no se celebró.

PUBLICIDAD

Ante la decisión de EH Bildu de no respaldar la declaración, Aburto ha afirmado que "cada uno tiene que ser responsables de sus actos y responder por qué esto hoy no ha sido posible".

El alcalde ha insistido en que su objetivo a la hora de convocar la Junta de Portavoces ha sido que "pudiéramos firmar una declaración institucional por parte de todos", pero "no ha sido posible", en concreto por el rechazo de EH Bildu "al tercer punto del texto en que se condenaban los gritos de 'Gora ETA militarra'".

PUBLICIDAD

Tras indicar que EH Bildu sí estaba de acuerdo con el resto de puntos de la declaración, pero no "con el de la condena de esos gritos", ha explicado que, al final "no ha sido posible una declaración institucional, que hemos tenido que convertir en una declaración de partidos". "Cada uno tiene que ser dueño de sus palabras y de sus silencios", ha advertido.

Por otro lado, Aburto, tal y como hizo anoche en un vídeo difundido entre los medios informativos, ha condenado "sin paliativos" los "graves incidentes provocados por un grupo de energúmenos, de violentos que sembraron las calles de Bilbao de violencia".

Ante estos "tristes y trágicos acontecimientos" el alcalde ha abogado por "una defensa de los valores democráticos, de la democracia, del diálogo entre diferentes y de la palabra como instrumento para resolver las diferencias y cualquier cuestión que se plantee en nuestra sociedad".

Asimismo, Juan Mari Aburto ha condenado "los gritos de 'Gora ETA militarra' (Viva ETA militar) que escuchamos ayer por parte de algunos de estos grupos en las calles de Bilbao y que, tristemente, nos retrotraen a otros momentos de nuestro triste pasado".

El alcalde ha trasladado su solidaridad a los comerciantes afectados y a los propietarios de los cinco vehículos totalmente calcinados "que esta mañana no los han podido coger para ir a trabajar", así como al conjunto de la ciudadanía bilbaína "que ayer sufrió unos hechos absolutamente espeluznantes en las calles de Bilbao".

Aburto ha asegurado que "quienes ayer provocaron estos hechos no necesitan que nadie venga a provocarles, ellos mismos se bastan para provocar las tristes actos delictivos que ayer vimos en las calles de Bilbao". "No son luchadores antifascistas, sino auténticos fascistas", ha afirmado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Dongpeng, Mengniu y Milkground han anunciado el fin de su relación comercial con el delantero del Real Madrid, después de que admitiera reírse con un montaje que superpone su rostro al del exlíder chino

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Para acceder será necesario acreditar cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la capital

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

ECONOMÍA

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí