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Abu Dabi volverá a ser la sede de la Final a Cuatro de la Euroliga en 2027 y 2029

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Redacción Deportes, 27 oct (EFE).- La ciudad emiratí de Abu Dabi albergará las Finales a Cuatro de 2027 y 2029, según anunció este martes la Euroliga, que calificó de "éxito rotundo" la disputada en esa sede en 2025.

Así, los cuatro mejores equipos de esta temporada regresarán a Emiratos Árabes Unidos para disputar el torneo que elige al campeón de Europa, en unas semifinales que comenzarán el viernes 28 de mayo de 2027 y cerrarán con la gran final del domingo 30.

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En 2025, el Fenerbahce turco se coronó como campeón en el Etihad Arena ante 12.000 espectadores.

El acuerdo fue presentado por la Euroliga junto al Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi), el cual refleja la "continua inversión de la ciudad en eventos deportivos de primer nivel que atraen a audiencias globales, fortalecen la economía turística y refuerzan la posición del emirato como destino líder para el baloncesto internacional", según dijo la competición en un comunicado.

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Al igual que en la pasada Final a Cuatro, el domingo 30 también tendrá como 'telonero' la final del Adidas NextGen EuroLeague, el torneo que reúne a los mejores jugadores en edad juvenil del Viejo Continente.

"El valor de eventos de esta magnitud trasciende la cancha: atraen inversiones, generan empleo y apoyan a las empresas locales, a la vez que inspiran a una nueva generación de jugadores y aficionados en nuestras comunidades", afirmó Saleh Mohamed Al Geziry, director general de Turismo del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi.

"Quiero agradecer a Abu Dabi su continuo apoyo y confianza. Juntos, logramos una de las mejores 'Final Four' de nuestros 26 años de historia, demostrando el gran atractivo global de la experiencia de la Euroliga. Este nuevo hito demuestra nuestro compromiso compartido con el crecimiento del baloncesto y la creación de experiencias inolvidables para nuestros aficionados", agregó por su parte Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga.

Según datos de la organización, la pasada edición de la Euroliga, la 2025-2026, que contó con el debut del Dubai Basketball, generó una audiencia televisiva acumulada de 19,57 millones de espectadores en Oriente Medio y Norte de África.

Asimismo, Chus Bueno, director ejecutivo de la Euroliga, remarcó la importancia del "crecimiento internacional" en la estrategia de la competición: "Abu Dabi se ha convertido en un socio clave en esta visión, y juntos continuaremos llevando el baloncesto de clubes europeo al público global más amplio posible".

El Etihad Arena también fue el escenario el pasado septiembre de la primera edición en la historia de la Supercopa de la Euroliga, la cual fue ganada por el Real Madrid ante el Olympiacos griego (89-93). EFE

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