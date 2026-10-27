72-80. El UCAM cae frente a un rival superior y cede el liderato de su grupo

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Murcia, 27 oct (EFE).- El UCAM Murcia, atascado y con Sito Alonso expulsado por las dos técnicas que le señalaron, perdió por 72-80 ante el Peristeri Betsson griego y cedió el liderato en el grupo D de la Liga de Campeones FIBA con su primera derrota del curso en Europa. El buen hacer de Jalen Finch y Ty Nichols, con 24 y 23 puntos, fue clave y la réplica de Souley Boum y Dylan Ennis, ambos con 17 tantos, se quedó corta porque ambos encontraron poco apoyo ofensivo del resto.

Con los dos equipos peleando por el primer puesto que dará el billete directo para la siguiente fase -tanto españoles como griegos habían vencido ampliamente sus dos primeros encuentros frente al Itelyum Varese italiano y contra el BMA365 Bamberg Baskets alemán- se disputó este encuentro que supuso el retorno del base argentino Juani Marcos, un par de semanas después y tras dejar atrás una microrrotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda mientras que se mantuvo de baja el alero cubano Howard Sant Ross por una sobrecarga articular en el tobillo derecho.

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El partido arrancó con el equilibrio que se presuponía y el resultado al término del primer cuarto, que estuvo repleto de alternancias en el marcador, era un 15-16 a favor de los helenos y con su escolta Finch anotando la mitad de los puntos visitantes.

Los dos equipos estaban mejor en el plano defensivo que en ataque y la batalla ya estaba presentada y se intuía que se prolongaría durante los 40 minutos o casi.

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En el segundo periodo no cambió la decoración a pesar de la mejor puesta en escena de los de Sito que, con un parcial de 10-3, pasaron a disponer de una renta de seis puntos muy jugosa tal y como estaba el encuentro (25-19). Sin embargo, reaccionó el Peristeri para voltear el tanteo con un 2-12 que llevó el 27-31 al electrónico Palacio de los Deportes.

Cinco puntos seguidos del UCAM encontraron la respuesta de los de Vasileios Xanthopoulos con un último enceste en la primera parte de Omar Payne, que permitió al conjunto griego irse al vestuario con un +1 (32-33). Los ocho puntos de Boum y de Ennis igualaron esa misma anotación de Finch y Alexandros Nikolaidis en un encuentro en el que daba toda la sensación de que habría que saber madurarlo.

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En el segundo tiempo el Peristeri siguió mandando (40-44 después de la primera falta técnica señalada a Sito Alonso en el minuto 23). Ambos conjuntos se enchufaron en ataque pero mucho más el visitante y Ty Nichols entró de lleno en acción para ampliar la renta de forma clara hasta el 42-55 superado ecuador del segundo periodo. Un 2-9 dejó en una situación delicada a los universitarios.

Trató de reaccionar el UCAM y logró recortar su desventaja pero una canasta postrera de Finch dejó la diferencia en dobles dígitos con el 50-60 y diez minutos por jugarse. Los 27 puntos encajados en ese tercer cuarto pesaron y obligaron a los locales a realizar un esfuerzo extra y a acertar mucho más de lo que lo venían haciendo.

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Los granas, hoy con su uniforme de color crema, apretaron mucho atrás y en cinco minutos concedieron sólo dos puntos -ambos de tiro libre- para recortar su desventaja y dejarla en la mínima expresión (60-62). En ese momento apareció Nichols para, con un triple, acabar con la sequía de los suyos.

Todavía hubo un 66-67 pero, con el 66-70, Sito Alonso protestó una falta personal en ataque señalada a Michael Forrest y eso le costó la expulsión a 1 minuto y 52 segundos de la conclusión y con un ambiente muy cargado en el Palacio.

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Finch prácticamente lo sentenció con los tiros libres y el juego se reanudó con un 66-75 que acercaba mucho al Peristeri al triunfo. Realmente fue la sentencia porque los griegos se mantuvieron firmes y acabaron ocho arriba y sin sobresaltos de última hora en un partido en el que los árbitros fueron abucheados al abandonar la pista.

Ficha técnica:

72. UCAM Murcia Club Baloncesto (15+17+18+22): Michael Forrest (4), Radebaugh (8), Falk (3), Nakic (2) y Pansa (8) -cinco inicial-, Boum (17), Raieste (3), Marcos (7), Cate (2), López de la Torre (1), Steinbergs (-) y Ennis (17).

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80. Peristeri Betsson (16+17+27+20): Nichols (23), Finch (24), Anderson (3), Gkiouzelis (3) y Payne (9) -cinco inicial-, Ittounas (-), Freidel (-), Chatzidakis (5), Papadakis (3), Carius (2) y Nikolaidis (8).

Árbitros: Yohan Rosso, de Francia; Boris Krejic, de Eslovenia; y Geert Jacobs, de Bélgica. Eliminaron por cinco faltas personales a los locales Falk (min.35) y Radebaugh (min.39) y al visitante Nikolaidis (min.36) y expulsaron con dos faltas técnicas al entrenador local Sito Alonso (min.39).

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Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 3.500 espectadores. EFE

Ij/asc