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0-3. El Málaga avanza tras resolver en la segunda parte su primer triunfo del curso

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Alcázar de San Juan(Ciudad Real), 27 oct (EFE).- El Málaga CF ha resuelto en la segunda parte contra el Sporting de Alcázar (0-3), primer triunfo oficial de la temporada malaguista, que además les sirve para pasar ronda en la Copa del Rey de Fútbol.

Y es que la entrada, tras el descaso de jugadores más habituales a la titularidad como el ariete cordobés Chupete, que hizo los dos primeros goles, el primero de penalti y de Dani Lorenzo, que anotó el tercero, dieron mayor efectividad al conjunto andaluz.

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Porque en los primeros 45 minutos el Málaga dominó pero careció de efectividad, debido al gran trabajo defensivo local, con lo que a los malagueños les quedaban los tiros lejanos para intentar sorprender al Sporting de Alcázar.

Los cambios dieron otro aire al Málaga en la reanudación porque con mayor oxigeno en las piernas de los malaguistas, empezaron a llegar con mayor peligro con el paso de los minutos.

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Así, en el minuto 71, un agarrón de Gilson sobre Haitam en el área local provocó el claro penalti que anotó el delantero cordobés Chupete para poner por delante al Málaga CF (0-1).

En el minuto 80, de nuevo el goleador Chupete anotó el segundo (0-2) para los de la Capital de la Costa del Sol, con una gran definición con la izquierda junto al palo contrario y tras un pase de Izan.

Y en el minuto 87, el Málaga CF puso mayor distancia en el marcador (0-3), anotando Dani Lorenzo tras un saque de esquina ejecutado por David Larrubia, que tocó de cabeza Fernando Calero para Dani Lorenzo metiese la pierna e hiciese el definitivo 0-3.

Ficha técnica:

0 - Sporting de Alcázar: Walter Cáceres, Antonio Avilés, Carlos Romo, Matías Barrios, Néstor Ruefli (Bruno Ferraris, Min 43), Quini (Juanjo Soriano, Min 74), Davison Lemus, Emir Ávila (Raúl Moreno, Min 74), Gilson (Traoré, Min 80), Ángel Contento y Alberto Abengózar (Joselu, Min 74).

3 - Málaga: Carlos López, Juani (Carlos Puga, Min 82), Berrocal (Dani Lorenzo, Min 56), Calero, Pastor, Salinas, Izan Merino, Rafa Rodríguez (Chupete, Min 45), Dotor (Haitam, Min 45), Cajuste (David Larrubia, Min 45) y Jáuregi.

Goles: 0-1. Min 71, Chupete de penalti. 0-2. Min 80, Chupete. 0-3. Min 87, Dani Lorenzo

Árbitro: El catalán Víctor García Verdura, auxiliado por Diego Sánchez y Julián Villaseñor. Amonestó a los locales, Néstor Ruefli, a Alberto Abengózar y Gilson, y a los visitantes Chupete y Juani. En el minuto 77, expulsó con roja directa al local Antonio Avilés, por patada a Haitam.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de Copa del Rey, disputado en el Manuel Delgado Meco de Alcázar de San Juan, de césped artificial. Lleno, con unos 4.800 aficionados. EFE

an/jl

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