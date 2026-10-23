Yolanda Díaz acusa a Feijóo de "mentir" sobre la tributación del salario mínimo

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Madrid, 23 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha pedido a los trabajadores que "tomen nota" de sus propuestas.

"El señor Feijóo acaba de mentir de nuevo (...) el salario mínimo en España no tributa", ha explicado Díaz tras las declaraciones del presidente del PP, quien ha asegurado este viernes que "el Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo, porque quien más se ha llevado el dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno".

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"No sabe de que habla", ha añadido Díaz en declaraciones a los medios antes de intervenir en el 'Programa TándEM: Transformando vidas', organizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El Gobierno ha ido aprobando en los últimos años deducciones para garantizar que los perceptores del salario mínimo (SMI) no tengan que pagar IRPF tras las subidas.

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"El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario y las cotizaciones. Cuando ese trabajador recibe más salario muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes", ha dicho Feijóo en declaraciones a la Cadena SER, donde ha asegurado que el Gobierno se queda con "aproximadamente el 30 %" del incremento del SMI vía impuesto o cotizaciones sociales.

"En España las rentas salariales por debajo de 21.000 euros no tributan (...) hemos bajado los impuestos a la gente más humilde", ha replicado Díaz, que ha pedido a pensionistas, trabajadores y jóvenes que "tomen nota" de las propuestas del PP.

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"La gente trabajadora debe saber quién defiende a la clase trabajadora", ha enfatizado.

Sobre la tramitación de la reforma del registro horario y la norma para evitar la absorción y compensación de pluses en el SMI, Díaz se ha limitado a señalar que "están en curso".EFE

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