Espana agencias

Veintisiete detenidos por obligar a mujeres a prostituirse en pisos ocupados en Cantabria

Guardar

Santander, 23 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a veintisiete personas en Cantabria y Valencia por supuestamente traer a mujeres a España, engañadas, y a las que obligaban a prostituirse en pisos ocupados, sin ninguna higiene, que además alquilaban a terceras personas, muchas vulnerables.

La operación "Pucero", que ha llevado a la detención de 20 hombres y 7 mujeres comenzó cuando la Guardia Civil de Cantabria detectó la presencia de cuatro mujeres de otros países que podían estar siendo explotadas sexualmente en varias localidades cántabras, entre ellas en la ciudad de Santander y en Laredo.

PUBLICIDAD

Los detenidos, que formaban parte de un grupo criminal, se dedicaban a ocupar casas, en ocasiones a demanda, y también al tráfico de drogas.

Las cuatro mujeres víctimas de explotación sexual, fueron localizadas por la Guardia Civil en un club del municipio de Argoños, donde habían sido trasladadas bajo amenazas.

PUBLICIDAD

Según explica la Guardia Civil, el club "se encontraba en condiciones deplorables e insalubres, no contaba con los suministros necesarios y las mujeres vivían sin una higiene básica, entre roedores y entre excrementos de animales y personas".

Las cuatro llegaron a España desde pequeñas poblaciones de su país -del que no informa la Guardia Civil por protección a las víctimas-, a través de un supuesto empresario, que les ofreció venir a España para mejorar su vida, con trabajo y vivienda para ellas y sus familias.

Ese supuesto empresario organizó un viaje desde sus países de origen, vía Dubai, París y Barcelona.

Además de obligar a las mujeres a prostituirse, este grupo criminal traficaba con drogas y adquiría importantes cantidades de estupefacientes en Valencia y la costa levantina y los distribuían por Cantabria.

Para ello, utilizaba vehículos alquilados a nombre de terceras personas y empleaba turismos lanzadera como medida de seguridad.

Ocupaban casas, que alquilaban a vulnerables

Las casas eran ocupadas por la banda en diferentes localidades de Cantabria y en algunas alquilaban habitaciones a otras personas, extranjeras o vulnerables.

La Guardia Civil no descarta que esa situación se haya producido hasta en 30 viviendas, además de que podrían haber llevado a cabo gestiones para empadronar a los ocupantes y lograr ayudas a través de ellos.

Cinco de los 27 detenidos han ingresado en prisión y a todos se les relaciona con delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios.

La Guardia Civil ha registrado doce viviendas en Santander y en los municipios de la zona oriental de Cicero, Argoños, Colindres, Laredo, Santoña y Arnuero, así como en Chiva (Valencia).

En la operación, se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, 24 kilogramos de cogollos de marihuana procedente de una plantación “indoor”, casi un kilo de cocaína, unos 100 gramos de hachís, básculas, una pistola simulada, joyas y documentación.

También ha desmantelado una sofisticada instalación donde se hacía crecer la marihuana, provista con paneles solares para la obtención de energía.

La operación ha contado con efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, León, Asturias, Bilbao, Guipúzcoa y Valencia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

“¡Que alguien los saque!”: el dramático momento de Omar Sánchez en ‘Supervivientes All Stars’ tras perder el conocimiento bajo el agua

El exmarido de Anabel Pantoja ha sufrido un desmayo durante la prueba de apnea, obligando al programa a cortar las imágenes y pedir asistencia médica urgente

“¡Que alguien los saque!”: el dramático momento de Omar Sánchez en ‘Supervivientes All Stars’ tras perder el conocimiento bajo el agua

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo por televisión

Las claves para seguir en directo una velada única en el Teatro Campoamor que marcará un antes y un después en el papel de la princesa Leonor

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo por televisión

Quién es Timothy Garton Ash, el “historiador del presente” Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales que estudió el nazismo y acabó siendo investigado por la Stasi

El historiador británico, testigo de la caída del comunismo en Europa, recibe este viernes el galardón por su defensa de los valores democráticos y su análisis del autoritarismo

Quién es Timothy Garton Ash, el “historiador del presente” Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales que estudió el nazismo y acabó siendo investigado por la Stasi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

Cambio de hora en tu coche: esto es todo lo que debes revisar antes del domingo 25 de octubre

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

Casi diez millones de personas sabrán cuánto suben sus pensiones apenas dos días antes del 29-N

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”