Prisión sin fianza para dos detenidos por la muerte de una anciana maniatada en Burgos

Guardar

Burgos, 23 oct (EFE).- La plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Burgos ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los tres adultos detenidos por su relación con la muerte de una mujer de 83 años durante un robo en su vivienda.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia a través de un comunicado remitido este viernes, el tercero de los adultos arrestado ha quedado en libertad, con medidas cautelares.

PUBLICIDAD

Los dos procedimientos judiciales están abiertos, inicialmente, por delitos de robo con violencia en casa habitada, homicidio y receptación.

Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción determinarán el grado de participación en los hechos de cada uno de los seis investigados, así como los delitos que finalmente se les imputan.

PUBLICIDAD

Los dos procedimientos judiciales están abiertos, inicialmente, por delitos de robo con violencia en casa habitada, homicidio y receptación.

Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción determinarán el grado de participación en los hechos de cada uno de los seis investigados así como los delitos que finalmente se les imputan.

PUBLICIDAD

El suceso tuvo lugar en la tarde del martes 13 de octubre en un piso de la calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal, cuando la cuidadora de la mujer encontró el piso revuelto y a la víctima fallecida y con las manos atadas.

La autopsia realizada al cuerpo determinó que la octogenaria había fallecido por una insuficiencia respiratoria al no poder conectarse con su aparato de oxígeno, al encontrase amordazada y maniatada.

PUBLICIDAD

En estos días, la Policía Nacional ha detenido a un total de seis personas: tres menores (de 17, 16 y de menos de 15 años) y tres adultos, uno de ellos vecino de la víctima. EFE

psb/fsm/ros