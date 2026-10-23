Pollán (Vox) niega que haya "censura" en las nuevas ayudas al cine en Castilla y León

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Burgos, 23 oct (EFE).- El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha afirmado este viernes que la nueva regulación de las ayudas a la creación audiovisual, condicionadas a que no tengan una carga ideológica o que no adoctrinen, no supone "censura".

En declaraciones a los periodistas, antes de asistir al aniversario de la empresa Benteler, en Burgos, Pollán ha insistido en que la política cultural del Gobierno autonómico seguirá siendo apoyar la libertad de creación y la calidad de las producciones.

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"Como modelo de cancelación ya tenemos el de la izquierda en España, también con una imposición y un propagandismo del que no va a participar la Junta de Castilla y León", ha dicho.

Sin embargo, preguntado al respecto, no ha querido indicar si su opinión es que una medida de este tipo se debería adoptar a nivel estatal si Vox forma parte del Gobierno de España tras las elecciones del 29N.

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Tampoco se ha querido pronunciar sobre la suspensión de una obra sobre Lorca que estaba programada en Valladolid por la Fundación Siglo, de la que es titular la Junta de Castilla y León. EFE

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