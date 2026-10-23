Olas de 8 metros y fuertes vientos sacuden al litoral cantábrico por la borrasca Austen

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Madrid, 23 oct (EFE).- Un temporal marítimo con olas de hasta 8 metros sacude hoy al litoral cantábrico y gallego, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, por el efecto de la borrasca Austen de gran impacto, nombrada por los servicios meteorológicos británicos, y que en España golpea este viernes al extremo norte peninsular.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aquí en España el efecto de la borrasca será menor que en las islas británicas y el norte de Europa, aunque aún así será una jornada adversa en el litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, en donde se han activado avisos de color naranja por riesgo importante de oleaje.

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Se alcanzarán olas de más de 5 metros en amplias zonas del litoral cantábrico y gallego; en el País Vasco y Cantabria podrán llegar hasta los 8 metros de altura, amainando por la tarde.

Soplarán vientos muy fuertes con fuerza 7 u 8, que causarán mal estado de la mar; la situación de peligro es "muy importante", ha advertido la autoridad meteorológica.

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"Hay que ser muy prudentes" en las zonas litorales afectadas por el temporal, ha asegurado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Esta misma noche y a primeras horas de la jornada se han registrado ya rachas de viento muy intensas en el extremo norte de la península.

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Hasta 106 kilómetros por hora se han alcanzado en puntos como Matxitxako (Bizkaia) y 103 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Estaca de Bares (A Coruña).

También las intensidades del viento han superado los 90 kilómetros por hora en varios puntos del litoral en la provincia de Asturias; se han registrado más de 80 kilómetros por hora además en zonas varias de Cantabria, según datos facilitados por la Aemet.

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Pese al temporal, según las predicciones, España se adentra en los próximos días en un tiempo en general estable, con temperaturas que tenderán a subir de cara al fin de semana, tras varias jornadas frescas.

Este próximo fin de semana, en el que se adaptarán los relojes al horario de invierno atrasando en la madrugada del domingo las manecillas una hora, dejará temperaturas nocturnas el sábado más bajas que en jornadas previas, incluso alguna helada en zonas de montaña del noroeste peninsular.

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En cuanto a las temperaturas diurnas mañana, sábado, subirán en el oeste y bajarán en el este y en Baleares.

El domingo habrá lluvias débiles en Galicia, costa cantábrica y Pirineos, sin descartarse en Canarias aunque con tendencia en el archipiélago a reducirse; las temperaturas diurnas subirán de forma clara en todo el país, en Sevilla incluso se rondarán los 28° de máxima.

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Según las predicciones, la próxima comenzará con tiempo en general estable en toda España, aunque el paso de frentes podría dejar precipitaciones en el norte de la península con mayor probabilidad en Galicia.

Durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre predominará un tiempo en general estable, con temperaturas superiores al promedio normal de la época del año y precipitaciones escasas.

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Seguirán subiendo las temperaturas. Tanto el lunes como el martes, serán jornadas en las que se superarían los 20° de máxima en amplias zonas y los 25° en buena parte del sur y este peninsular, al igual que en Baleares.

Los valores serán de nuevo superiores a los normales para la época del año, después de unos días primero más frescos y después en torno a lo normal.

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En cuanto a Canarias, también predominará el tiempo estable y con temperaturas agradables.

Para la semana posterior, hay una mayor incertidumbre en el pronóstico, como es habitual en estas predicciones a más largo plazo.

Con la información disponible, es probable un descenso térmico en buena parte del norte y este de la península, así como en Baleares, con valores en torno a los normales para la época. EFE

(foto)(vídeo)