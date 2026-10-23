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Muslera: "El fútbol, en definitiva, da revancha"

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Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- El portero uruguayo Fernando Muslera se convirtió este jueves en el héroe de Estudiantes de La Plata para la clasificación a la final de la Copa Libertadores al atajar tres penales ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y se tomó revancha de la pesadilla que vivió en el pasado Mundial de Norteamérica 2026 con la selección de su país.

"El fútbol, en definitiva, da revancha", dijo Muslera con la voz cortada por la emoción luego de ser elegido la figura del partido de vuelta de semifinales de la Libertadores entre el conjunto argentino y el brasileño, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y 3-2 a favor del 'Pincharrata' en la definición desde el punto blanco.

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El encuentro de ida, el jueves pasado en La Plata, también terminó empatado sin goles.

"Quiero primero que todo dar gracias a Dios, a mis compañeros de equipo, a mi familia, que está en Montevideo, y a mis amigos por llegar a esta final y llevar a Estudiantes a disputar un nuevo título de la Copa Libertadores", afirmó Muslera al canal ESPN al término del juego.

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"Había que jugar el partido en el Maracaná como lo jugamos, con garra, concentrados, guapeando, y así pudimos imponernos en la tanda de penales a un gran rival como Flamengo", añadió el portero de 40 años.

Muslera fue señalado por la afición uruguaya como uno de los culpables de la eliminación de la selección Celeste en la primera fase de la pasada Copa del Mundo, al cometer gruesos errores que costaron goles en contra en los partidos contra Cabo Verde y España.

Sin embargo, este jueves en el Maracaná sacó jerarquía y provecho de su experiencia para atajar sendos remates de los jugadores de Flamengo en los 90 minutos, para luego agigantarse y detener los cobros de Jorginhno, Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales.

Interrogado sobre el significado de jugar la final de la Copa Libertadores en Montevideo, el próximo 28 de noviembre, Muslera dijo que "será lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del fútbol como el estadio Centenario".

El veterano guardameta agregó que guarda la ilusión de poder alzar la Copa. "Voy a cruzar el charco (el Río de La Plata) y a intentar darle una gran alegría a la afición de Estudiantes. Enfrentaremos a un equipo muy difícil y de mucha jerarquía como Palmeiras, pero podemos ganar".

Al final de la entrevista, siempre con la emoción a flor de piel y cerca del llanto, dijo: "El fútbol siempre da revancha". EFE

(foto)

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