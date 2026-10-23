Mónica García llama al PP a decidir sobre "opacidad" o "transparencia" en listas de espera

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Madrid, 23 oct (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este viernes a las comunidades del PP de que tendrán que decidir si dan luz verde en el Consejo Interterritorial de Salud al real decreto que evite "la manipulación" y "el maquillaje" de los datos de las listas de espera.

"Los consejeros del Partido Popular tendrán que decidir entre la opacidad o la transparencia, si para ellos las listas de espera es un mero artificio electoral, un mero artificio político o es un elemento para poder gestionar con transparencia y trazabilidad la vida de la gente", ha dicho García en declaraciones a los medios.

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El Ministerio de Sanidad se reúne este viernes con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que debatirá, entre otros asuntos, la propuesta de acuerdo por el que se aprueban los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes en materia de información sobre las listas de espera.

García ha incidido en que los consejeros del Partido Popular tendrán que decidir "si quieren que las listas de espera sigan siendo opacas y que estén al albur de manipulaciones, o si quieren que los ciudadanos tengan unas listas de espera transparentes".

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Sin embargo, desde el PP, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado que la propuesta no está en condiciones de aprobarse porque "hay muchos aspectos que todavía no están cerrados", como la guía técnica de cómo se recogen.

Si bien ha precisado que no rechazan el nuevo borrador sino que "hay que seguir trabajando para esa necesidad de medir los indicadores de la misma forma en todas las comunidades autónomas".

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Mientras tanto, ha continuado, sigue vigente el real decreto de 2003 que homogeneiza "cómo hay que medir las listas de espera", aunque sea, ha admitido, "mejorable" para incluir, por ejemplo a Atención Primaria.

Asimismo, el Consejo Interterritorial debatirá sobre la estrategia de enfermedades raras, la actualización del abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o los procedimientos para la atención de pacientes con indicación de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. EFE

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