Los hoteles subieron sus precios el 6,7% en septiembre, el avance más fuerte en 17 meses

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Madrid, 23 oct (EFE).- Los precios de los hoteles continúan creciendo muy por encima de lo que lo hace la inflación, como viene siendo habitual desde el final de la pandemia, y este pasado mes de septiembre aumentaron un 6,7 %, la tasa más alta desde abril de 2025.

Según los datos de coyuntura turística hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles facturaron 141,6 euros de media por habitación ocupada (ADR), un 7,4 % más que en el mismo mes del año anterior.

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Durante los nueve primeros meses de 2026 el número de pernoctaciones en hoteles se incrementó un 1,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, con un alza residual (0,1 %) entre los residentes y del 2,2 % entre los no residentes. EFE