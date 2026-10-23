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La huella de la dana Adam en la Albufera valenciana y cauces fluviales: 67 km2 inundados

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València, 23 oct (EFE).- Las imágenes de satélite revelan la huella territorial de la dana Adam al sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante: 67 kilómetros cuadrados de extensión inundados tras el fenómeno localizados principalmente alrededor de la Albufera y los embalses y en los cauces de los ríos.

La Unitat de Canvi Global (UCG) de la Universitat de València (UV) ha delimitado, mediante imágenes de satélite, la extensión de las zonas inundadas entre las comarcas de La Safor y la Marina Alta, una información útil para mejorar la evaluación posterior de las áreas afectadas, informa la universidad.

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El equipo investigador, dirigido por el catedrático de Física de la Tierra de la UV José Antonio Sobrino, con la participación del investigador Yves Julien, ha comparado escenas captadas el 8 de septiembre y el 21 de octubre pasados para identificar los cambios producidos por el episodio de lluvias intensas y las consiguientes inundaciones.

Para ello se han utilizado imágenes del instrumento multiespectral MSI de la misión Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus.

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Sobrino ha explicado que la principal aportación del estudio es ofrecer una primera visión espacial de las zonas con presencia de agua tras el episodio. Las imágenes de satélite permiten analizar de forma conjunta una extensión amplia del territorio y localizar áreas que requieren una evaluación más detallada.

Para delimitar la zona inundada, el equipo ha calculado el índice de diferencia normalizada del agua (NDWI, por sus siglas en inglés) en las imágenes del 8 de septiembre y del 21 de octubre.

La comparación de ambos índices ha permitido identificar los píxeles en los que aumenta la señal asociada a la presencia de agua y proporciona una primera cartografía de las zonas potencialmente afectadas.

Además, facilita identificar cambios en la distribución del agua, especialmente en el entorno de la Albufera y los cauces fluviales. Sin embargo, es necesario distinguir el agua asociada al episodio de precipitaciones de la que ya estaba presente, como ocurre en parte de los arrozales.

Las cifras presentadas son primeras aproximaciones, ya que los autores precisan que unos 22 km2 de arrozales de la Albufera ya estaban inundados antes del 16 de octubre, lo que debe tenerse en cuenta al valorar qué parte de la superficie detectada corresponde a las inundaciones provocadas por la dana, según precisan.

En cuanto a las aplicaciones prácticas, el equipo investigador destaca que esta cartografía puede servir de apoyo a las administraciones para orientar las inspecciones sobre el terreno y la evaluación posterior de las zonas afectadas. Se trata de un análisis preliminar, que deberá contrastarse con información complementaria, señala el estudio. EFE

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