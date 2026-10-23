La Bolsa española sube el 0,22 % pese al alza del crudo y a las dudas sobre tecnológicas

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una subida del 0,22 %, pese a las presiones que viene sufriendo el mercado por el alza del precio del crudo ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio y las dudas sobre las tecnológicas.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,22 %, hasta los 18.956,3 puntos. Las ganancias del año son del 9,48 %.

PUBLICIDAD

Las tensiones en Oriente Medio provocan que el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, avance hasta los 114,23 dólares, máximos desde finales de julio, tras subir el 0,94 %, mientras que el gas natural TTF en el mercado holandés alcanza los 92,13 euros megavatio hora, su nivel más alto desde 2022. EFE

(Foto)(Vídeo)