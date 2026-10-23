Jorge Martín: "Lo importante es que entre las Aprilias no nos pisemos"

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El madrileño Jorge Martín, líder del Mundial de MotoGP con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez (Ducati), se mostró satisfecho tras la primera sesión de entrenamientos del GP de Australia y aseguró, en cuanto a la lucha por el campeonato, que "lo importante es que al final entre las Aprilias" no se pisen y traten de ayudarse.

"Es algo que hacemos, ayudarnos para ser más rápidos y está funcionando. Hay que mantener este ambiente y que todas las Aprilias podamos llegar delante. Es una oportunidad muy buena para aprilia, quizá única", indicó a Dazn.

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Martín concluyó en la quinta plaza este viernes tras una sesión en la que el dominio de Aprilia fue completo, tan solo interrumpido, con el tercer puesto, de Marc Márquez. El italiano Marco Bezzecchi fue el más rápido, por delante del español Raúl Fernández, con el japonés Ai Ogura cuarto, ambos también con la moto italiana.

"He empezado muy bien, sobre todo por la mañana, luego todo el mundo ha empezado a mejorar muy rápido y ahí es donde me ha costado un pelín más. A la hora de buscar el limite necesitaba un pelín más de tiempo. Aún hay detalles donde tengo que mejorar, pero en general, contento. El objetivo está cumplido que era entrar en la Q2 y buen ritmo, no el mejor, pero un ritmo decente para el primer día", explicó el madrileño.

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Por su parte, Marc Márquez indicó que ya intuía que Aprilia iría bien en el circuito de Phillip Island, donde hay "curvas rápidas y ellos marcan la diferencia", pero añadió que de momento puede estar "cerquita de ellos, no más rápidos, pero cerquita para intentar luchar la primera línea, la esprint y la carrera (del domingo)".

El piloto catalán afirmó que se encuentra "bien, fluido", y que en esta jornada inicial en Australia han "trabajado bien" porque han dado "pasitos en la puesta a punto". "Lo importante es sacar siempre el máximo de nosotros y a partir de ahí a ver dónde podemos llegar", señaló.

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Izan Guevara (Yamaha), el más rápido en Moto2, admitió que estaba "muy contento de haber terminado el viernes de nuevo en lo más alto de la tabla de tiempos" e indicó que sus sensaciones "son buenas" pese a que Phillip Island es un circuito difícil para él porque tiene muchas curvas rápidas "y no es fácil encontrar el ritmo adecuado".

"Por la tarde, me sentí bastante cómodo con el viento, pero la moto se movía mucho y eso es algo en lo que tenemos que centrarnos para mejorar. También hemos visto más caídas, así que las condiciones han sido complicadas para todos. Para mañana, parece que podría llover, lo que supondrá un reto diferente. Hemos tenido buenas experiencias en condiciones de lluvia, así que esperamos poder ser competitivos si llueve", dijo.

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Mientras tanto, Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), que fue el más veloz en Moto3, también señaló que fue "un día muy positivo". "Hemos encontrado rápidamente nuestro ritmo, así que estoy contento de haber empezado el fin de semana así. He disfrutado mucho estando en pista y me lo estoy pasando genial, pero ahora tenemos que ver cómo serán las condiciones meteorológicas durante el resto del fin de semana, ya que eso podría cambiar por completo el panorama", manifestó. EFE