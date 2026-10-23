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Jarvis y Rozner dominan en Corea con Chacarra enganchado aún a la pelea

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El sudafricano Casey Jarvis y el francés Antoine Rozner están al frente de la clasificación del Genesis Championship de Corea del Sur, del DP World Tour, tras la segunda ronda celebrada este viernes, en la que el español Eugenio Chacarra se mantiene con opciones de victoria, a seis golpes de la cabeza, tras mejorar su rendimiento respecto a la jornada inaugural.

Jarvis, líder tras la primera vuelta, y Rozner finalizaron empatados con -10, con tres golpes de ventaja sobre un grupo de cuatro jugadores, entre ellos, el neozelandés Ryan Fox, campeón del pasado Abierto Británico, y el francés Martin Couvra.

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Los españoles mejor situados en la tabla son Chacarra y Jorge Campillo, ambos con -4, por lo que conservan sus aspiraciones de pelear por la victoria en la segunda mitad del torneo que se disputa en la ciudad de Cheonan.

Después de que tuviera un mal inicio, Chacarra reaccionó en la segunda jornada, con un tarjeta de -5, gracias a seis 'birdies' y un 'bogey'.

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Esto le permite seguir en la pugna por el triunfo y poder ampliar su ventaja en la clasificación del circuito europeo, la llamada 'Race to Dubai', en la que es líder por delante del estadounidense Patrick Reed y el norirlandés Rory McIlroy, quienes no participan en Corea.

Campillo fue uno de los mejores de la ronda, con 65 golpes (-6), con seis 'birdies' y ni un solo hoyo por encima del par.

El malagueño Ángel Hidalgo y el madrileño Alejandro del Rey están con -2, mientras que la noticia negativa fue la eliminación de Ángel Ayora, que con +2 no pasó el corte. EFE

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