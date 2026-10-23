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Investigan un tiroteo en el que han resultado heridas dos mujeres en Granada

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Granada, 23 oct (EFE).- Dos mujeres han resultado heridas de bala en un tiroteo en Granada, según ha informado a EFE la Policía Nacional, que tiene identificado al presunto autor de los hechos y no descarta, de momento, la posibilidad de que se trate de un caso de violencia machista.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:30 horas de ayer jueves en la zona Norte de Granada, donde se produjo un tiroteo en el que dos mujeres con parentesco entre sí resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de esta capital andaluza.

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El presunto autor de los disparos se dio a la fuga pero está identificado, según la Policía, que investiga las circunstancias que rodean a estos hechos sin descartar, a falta de confirmar el móvil, que se trate de un caso de violencia machista ante la posibilidad de que el agresor fuera la expareja de una de las mujeres. EFE

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