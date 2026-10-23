Investigan la muerte de un menor que habría sido arrojado de un cayuco llegado a El Hierro

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(Actualiza la NA5296 con más información)

La Restinga (El Hierro), 23 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de un menor que, según varios testigos, habría sido arrojado por la borda de una embarcación llegada a El Hierro el pasado 19 de octubre, según ha informado este viernes el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana.

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Pestana ha explicado este viernes en declaraciones a los periodistas que la investigación trata de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales, dentro de las pesquisas de las fuerzas de seguridad sobre posibles delitos cometidos durante las travesías migratorias hacia Canarias.

Sobre el caso ahora investigado, ha precisado que existen testigos que sostienen que el menor fue arrojado desde la embarcación que llegó el día 19, aunque ha recalcado que los hechos están todavía bajo investigación de la Guardia Civil.

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El cayuco en el que sucedió el presunto asesinato llegó a La Restinga el 19 de octubre sobre las seis de la mañana, y fue rescatado por la salvamar Diphda tras nueve días de navegación desde Senegal.

A bordo viajaban un total de 145 personas, entre ellas 5 mujeres y 8 menores, todos ellos procedentes de Gambia, Mali, Guinea Conakry y Senegal.

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El delegado del Gobierno ha recordado que en los últimos años se han investigado hechos “muy graves” ocurridos a bordo de cayucos y pateras, entre ellos violaciones, asesinatos y casos de personas que habrían sido lanzadas al mar durante la navegación.

“Hay gente que es lanzada por la borda porque molesta, porque es incómoda, por lo que sea, y es tremendo”, ha dicho Pestana, quien ha indicado que en varios de esos casos los presuntos responsables han sido identificados y puestos a disposición judicial. EFE

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