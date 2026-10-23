Giulio Ciccone y Elisa Balsamo se suman a la Gran Canaria 365

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Las Palmas de Gran Canaria, 23 oct (EFE).- Elisa Balsamo y Giulio Ciccone, dos de las grandes figuras del ciclismo italiano, han confirmado su presencia en la segunda edición de la Semana Grande de Gran Canaria 365, que se celebrará en la isla del 21 al 28 de noviembre.

Balsamo regresará a la isla después de haber participado el año pasado en la primera edición de esta iniciativa, mientras que Ciccone se incorpora por primera vez a una Semana Grande que "volverá a reunir a destacados corredores del pelotón internacional", ha realzado este viernes la organización en un comunicado.

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El regreso de Elisa Balsamo, campeona del mundo en Bélgica en 2021, se da, además, en un momento especialmente destacado de su carrera, puesto que la ciclista ha protagonizado una temporada 2026 "de primer nivel" al imponerse en cuatro etapas del Giro de Italia, ser segunda en la clasificación general del Tour de Polonia y obtener medalla de plata en persecución por equipos en los Mundiales de pista de Shanghái.

Por su parte, Giulio Ciccone llegará a la isla "avalado por una trayectoria en la que destacan sus actuaciones en las grandes vueltas" y, especialmente, sus victorias en la montaña del Tour de Francia de 2023 y del Giro de Italia de 2019 y de esta misma temporada.

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Más recientemente conquistó la medalla de plata en el Campeonato de Europa de ruta después de batirse en un igualadísimo sprint ante Remco Evenepoel.

A la presencia de Balsamo y Ciccone se suman ahora otros dos nombres del ciclismo italiano: Fausto Masnada, un corredor experimentado y especialista en la montaña, y Gianmarco Garofoli, que ha destacado por sus actuaciones en el Giro de Italia y por su segundo puesto en la clasificación general del Giro di Sardegna de 2026. EFE

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