Feijóo ve "lógico" que Vox no se presente en provincias donde no va a obtener senadores

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Madrid, 23 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que "sería lógico" que Vox valore la posibilidad de no presentarse al Senado en aquellas provincias donde no va a obtener senador y que el PP "valore este gesto".

En una entrevista en la Cadena Ser, Feijóo ha dicho que todavía no puede dar ninguna información "veraz y definitiva" sobre qué se va a acordar con Vox de cara a las elecciones del 29N en el Senado porque el acuerdo "no está cerrado", pero ha confirmado que hay conversaciones en este sentido.

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"Dependerá de la voluntad de Vox si quiere renunciar a presentarse en provincias donde no tiene senador", ha afirmado, y, si eso es así, "se puede llegar a un pacto".

"Yo estoy de acuerdo en buscar alguna solución para rentabilizar los votos no sanchistas y que eso se pueda traducir en senadores", ha agregado el líder del PP, quien ha confirmado que ha hablado sobre esta posibilidad con el líder de Vox, Santiago Abascal. EFE

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