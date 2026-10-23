Espana agencias

Emilio Delgado advierte al PP de que "han caído ministros" por tratar de limitar el aborto

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- El candidato del Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales del 29N, Emilio Delgado, ha recordado al PP que "han caído ministros" por intentar limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, declaraciones que llegan después de que el líder popular Alberto Núñez Feijoó se haya abierto a reformar la ley del aborto.

"En este país ya han caído ministros por tratar de limitar y de coartar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El PP es libre o no de tomar nota de esto, lo que sí le vamos a decir es que los españoles no van a tolerar ni que Ayuso mande a abortar fuera de Madrid ni que Feijoó intente mandarlas fuera de España", ha aseverado este viernes Delgado a los medios.

PUBLICIDAD

Así ha respondido el candidato a la entrevista en la Cadena Ser dada esta mañana por Feijóo, quien ha mostrado su intención de reabrir el debate sobre la necesidad o no de que las mujeres de 16 y 17 años deban tener el permiso de sus padres para abortar y ha avanzado que reformará la actual Ley de Eutanasia.

En la entrevista también ha señalado que, si es presidente del Gobierno, no habrá un Ministerio de Igualdad porque estas competencias las llevará otro departamento.

PUBLICIDAD

Delgado ha avisado a Feijoó de que "esa etapa de nuestro país pasó". "Las mujeres tienen todos sus derechos y vamos a estar muchos hombres apoyándolas", ha apuntado el candidato, quien ha bromeado con que parece que el presidente de Argentina, Javier Milei, le ha "prestado la motosierra" al líder popular.

"Me parece que le ha prestado la motosierra Milei en esta visita que ha tenido a España y es una motosierra que solo funciona hacia abajo recortando los derechos de la gente, nunca los derechos de quien tiene mucho dinero o de quienes tienen mucho poder", ha ironizado.

Por otra parte, Delgado también ha mostrado su disconformidad con la voluntad de Feijoó de reformar la ley de eutanasia. "En este país el derecho a vivir y a morir sin dolor está consagrado y no vamos a dar ni un paso atrás ni se va a retroceder un centímetro", ha prometido.

"Si alguien por planteamientos sectarios prefiere tratar de convencer a los españoles de que es una buena idea involucionar en este país, se va a encontrar de frente con el Frente Amplio y con todo el bloque de izquierdas", ha subrayado el candidato, para quien la posibilidad de que el PP pacte con Vox es un "peligro añadido". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

La princesa Leonor sorprende con un traje rosa empolvado en una jornada histórica para ella en los Premios Princesa de Asturias

La heredera asume por primera vez en solitario la audiencia con los galardonados en una mañana clave para la familia real, horas antes de la ceremonia en el Teatro Campoamor

La princesa Leonor sorprende con un traje rosa empolvado en una jornada histórica para ella en los Premios Princesa de Asturias

Receta de arroz con pollo en salsa de cacahuete, un plato típico de Guinea Ecuatorial

Este plato se prepara elaborando un sofrito de cebolla, ajo y tomate, y terminando la carne dentro de una salsa ligada con crema de cacahuete

Receta de arroz con pollo en salsa de cacahuete, un plato típico de Guinea Ecuatorial

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Detrás de la convocatoria está el Sindicato Socialista de Vivienda, que llevaba días reclamando una respuesta popular para evitar que esta familia quede en la calle sin ninguna alternativa habitacional

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

El economista detalla el origen del contrato, los cambios normativos que terminaron con la renta antigua y la responsabilidad que atribuye a Urbagestión en el desenlace del caso

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

Casi diez millones de personas sabrán cuánto suben sus pensiones apenas dos días antes del 29-N

DEPORTES

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”