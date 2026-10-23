Emilio Delgado advierte al PP de que "han caído ministros" por tratar de limitar el aborto

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Madrid, 23 oct (EFE).- El candidato del Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales del 29N, Emilio Delgado, ha recordado al PP que "han caído ministros" por intentar limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, declaraciones que llegan después de que el líder popular Alberto Núñez Feijoó se haya abierto a reformar la ley del aborto.

"En este país ya han caído ministros por tratar de limitar y de coartar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El PP es libre o no de tomar nota de esto, lo que sí le vamos a decir es que los españoles no van a tolerar ni que Ayuso mande a abortar fuera de Madrid ni que Feijoó intente mandarlas fuera de España", ha aseverado este viernes Delgado a los medios.

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Así ha respondido el candidato a la entrevista en la Cadena Ser dada esta mañana por Feijóo, quien ha mostrado su intención de reabrir el debate sobre la necesidad o no de que las mujeres de 16 y 17 años deban tener el permiso de sus padres para abortar y ha avanzado que reformará la actual Ley de Eutanasia.

En la entrevista también ha señalado que, si es presidente del Gobierno, no habrá un Ministerio de Igualdad porque estas competencias las llevará otro departamento.

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Delgado ha avisado a Feijoó de que "esa etapa de nuestro país pasó". "Las mujeres tienen todos sus derechos y vamos a estar muchos hombres apoyándolas", ha apuntado el candidato, quien ha bromeado con que parece que el presidente de Argentina, Javier Milei, le ha "prestado la motosierra" al líder popular.

"Me parece que le ha prestado la motosierra Milei en esta visita que ha tenido a España y es una motosierra que solo funciona hacia abajo recortando los derechos de la gente, nunca los derechos de quien tiene mucho dinero o de quienes tienen mucho poder", ha ironizado.

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Por otra parte, Delgado también ha mostrado su disconformidad con la voluntad de Feijoó de reformar la ley de eutanasia. "En este país el derecho a vivir y a morir sin dolor está consagrado y no vamos a dar ni un paso atrás ni se va a retroceder un centímetro", ha prometido.

"Si alguien por planteamientos sectarios prefiere tratar de convencer a los españoles de que es una buena idea involucionar en este país, se va a encontrar de frente con el Frente Amplio y con todo el bloque de izquierdas", ha subrayado el candidato, para quien la posibilidad de que el PP pacte con Vox es un "peligro añadido". EFE

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