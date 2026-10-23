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El Rayo compensará a abonados con la devolución proporcional de los partidos en Leganés

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El Rayo Vallecano ha asegurado que "lamenta profundamente el perjuicio" que ha sufrido la afición por tener que disputar tres partidos en el estadio Ontime Butarque de Leganés y ha decidido compensar a los abonados con la devolución de la parte proporcional de dichos encuentros.

En un comunicado emitido este viernes, el club madrileño lamenta el perjuicio sufrido por la hinchada y la propia entidad por "el cierre total y absolutamente injustificado" del estadio de Vallecas, que obligó a jugar los partidos ante Alavés, Racing de Santander y Espanyol en Butarque y tras indicar que "se reserva las actuaciones que considere necesarias contra los culpables de dicha actuación asegura que "tras una profunda reflexión" "entiende el dolor" de la afición.

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"Por todo ello, y pese a haber cumplido con las condiciones legales especificadas en el abono, el Club ha decidido compensar a los abonados que, por causas total y absolutamente ajenas a ellos no hicieron uso de su abono, con la devolución de la parte proporcional correspondiente a dichos encuentros. Esta compensación se producirá antes del 31 de diciembre de 2026. En los próximos días comunicaremos de qué forma se llevará a cabo", anuncia.

"Esta actuación se produce en un marco de comprensión de la situación, escucha activa de la afición y como gesto de acercamiento entre las partes. Es la respuesta a la situación absolutamente injusta que se ha producido hacia nuestro club", indica el Rayo, que también añade que las equipaciones de la próxima temporada, 27/28 contarán con la franja como protagonista.

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"Estas dos actuaciones suponen un paso adelante por parte del Club con la firme intención de lograr una normalidad que permita al equipo competir en las mejores condiciones posibles con el apoyo incondicional de su afición. Y que sirva también como semilla para que la plantilla, el Club y la afición persigan el mismo objetivo, que no puede ser otro que el éxito deportivo de nuestro equipo", puntualiza.

Este comunicado es emitido por el club vallecano después de que representantes de la plantilla y trabajadores del Rayo se reunieran esta semana con aficionados y con miembros de la directiva que preside Raúl Martín Presa para buscar una solución y reconducir la relación, rota, entre la propiedad y los seguidores, que piden al máximo dirigente una disculpa pública antes del partido frente al Elche para que no se vuelvan a producir los incidentes del último encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, que tuvo que ser suspendido por lanzamiento reiterado de objetos.

La principal exigencia de los aficionados pasa por las disculpas públicas de Raúl Martín Presa, al que piden que haga autocrítica por el trato que, según denuncian, ha recibido la afición durante los últimos años, especialmente desde el pasado 28 de julio, fecha en que comenzó el 'exilio' a Butarque tras serle retirada la concesión del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid.

"Agradecemos enormemente el esfuerzo de la plantilla y de los trabajadores del club por seguir peleando en aras de alcanzar un acuerdo que beneficie al futuro del Rayo. Todos queremos llegar a un acuerdo pero exigimos a la directiva del Rayo Vallecano lo mínimo exigible después de todo lo sufrido durante estos años, y especialmente tras todo lo vivido desde el 28 de julio de este verano", señala la Plataforma ADRV y la Federación de Peñas del Rayo en un comunicado.

Lo que exigen los aficionados "no es otra cosa que hacer autocrítica y emitir una disculpa sincera por el maltrato constante al que se ha visto sometida toda la afición".

"También la devolución de la parte proporcional del abono de los partidos disputados en Butarque durante esta temporada antes de final de año, además de un compromiso de congelación del precio de los abonos para la próxima temporada para que esta devolución no se vea repercutida en el precio de la renovación del abono de la temporada que viene", apuntan.

Estas demandas esperan que se hagan "sin ningún tipo de condicionante antes del partido" del sábado 24 de octubre frente al Elche en el Estadio de Vallecas. EFE

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