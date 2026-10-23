El Gobierno tiene listo el decreto que regulará los comedores escolares y de hospitales

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Madrid, 23 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el decreto sobre comedores escolares y de residencias y hospitales está finalizado y listo "desde el título hasta el punto final" para ser presentado en el próximo Consejo de Ministros.

Así lo ha confirmado tras ser preguntado por ello en una rueda de prensa, al tiempo que ha asegurado que se aprobará "con la mayor brevedad posible".

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El real decreto de alimentación en hospitales, residencias, escuelas infantiles y otros espacios públicos busca "garantizar el derecho a una alimentación saludable en aquellos espacios en los que más importa", ha definido el ministro.

"Tenemos que reivindicar el derecho a comer bien en esos lugares por encima del lucro económico de los agentes y los operadores de mercado que se forran con las contratas, con el catering y las máquinas vending", ha denunciado el ministro.

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Asimismo ha revelado que este decreto "ha suscitado presiones por parte de los lobbies económicos organizados que prefieren que se siga comiendo mal en estos sitios para poder seguir lucrándose con ello".

Bustinduy ha señalado la importancia de desarrollar patrones de alimentación saludable en los más pequeños, además de una correcta alimentación para la recuperación en hospitales.

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Respecto a los centros residenciales ha subrayado la necesidad de "poner fin al escándalo moral, social y político que es que algunos centros tengan comida en mal estado o incluso podrida, una alimentación que dista mucho de lo que merecen las personas mayores en este país".

Es una norma en la que el ministro confía que "esté de acuerdo el 99 % de la población del país, vote a quien vote".

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De esta manera, ha afirmado que "cualquier resistencia que surja por el camino será superada por la presión social, porque dudo mucho que nadie quiera explicarle a la ciudadanía española que antepone los intereses de una empresa sobre el derecho a una alimentación digna y saludable", ha concluido. EFE

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