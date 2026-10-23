El dúo SFDK estrena 'El tándem' y anuncia nuevas fechas de la gira que iniciará en Chile

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Sevilla, 23 oct (EFE).- SFDK, el grupo de hip hop formado por los sevillanos Zatu y Acción Sánchez, ha estrenado este viernes 'El tándem', una canción a dúo con el madrileño Sergio Jiménez -'Cráneo-', y ha anunciado nuevas fechas de una gira que se iniciará el 5 de diciembre en Santiago de Chile.

En un comunicado, el grupo, que ha vendido más de 150.000 copias de sus discos a lo largo de su historia, ha presentado un tema con el que vuelve a "golpear la escena" y define a 'Cráneo' como "una de las figuras más escuchadas del panorama urbano actual".

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En 'El tándem', Acción Sánchez retoma la producción para componer "una creación instrumental vertiginosa, dinámica e indefinible", mientras que Zatu y Cráneo despliegan "una sinergia magnética, una navegación pausada y elegante que fluye sobre el ritmo frenético de la base, demostrando una química impecable".

La gira, tras iniciarse en Santiago de Chile, llegará a España el 10 de abril -con todo vendido en el Cartuja Center de Sevilla-, para posteriormente viajar a Barcelona, el 23 de abril, Zaragoza (7 de mayo), Málaga (15 de mayo), Madrid (22 de mayo), Córdoba (4 de junio), Valencia (18 de junio), Cáceres (19 de junio), Sevilla (26 de junio) y, de cierre, Albacete el 17 de septiembre. EFE

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