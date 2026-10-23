El domingo llega el horario de invierno y los relojes se atrasan una hora de madrugada

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Madrid, 23 oct (EFE).- El horario de invierno comenzará en España en la madrugada del sábado al domingo, cuando a las 03:00 horas los relojes se atrasarán a las 02:00, un cambio cuestionado desde hace años, pero que la Comisión Europea renovó de forma automática en marzo pasado hasta 2031.

A partir de este fin de semana -el más largo del año porque se dispondrá de una hora más de sueño- la población percibirá que amanecerá y anochecerá más temprano con el nuevo horario, vigente hasta el 28 de marzo de 2027.

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Desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, la duración de los días va en descenso y llegará a su mínimo el 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno.

Esa jornada tendrá 9 horas y 7 minutos de luz en Girona, 9 horas y 17 minutos en Madrid, hasta 9 horas 36 minutos en Huelva o 10 horas y 20 minutos en Santa Cruz de Tenerife.

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En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de acabar con esta práctica, que originalmente estaba destinada a ahorrar energía al acercar las horas de actividad laboral a las de luz solar.

Pese a la controversia sobre si Europa debería seguir con el cambio de hora, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo una comunicación que fijaba las fechas de inicio del horario de verano y de invierno para los próximos cinco años.

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Según los expertos, el cambio de hora puede alterar la salud y la productividad laboral por la fatiga y la falta de concentración, por lo que recomiendan ajustar los horarios de sueño y comidas unos días antes, sobre todo en grupos sensibles como niños y ancianos. Se desaconseja, en cambio, el uso de ansiolíticos.

Gracias a internet, todos los dispositivos con conexión se sincronizarán automáticamente a las tres de la madrugada con el nuevo horario, lo que prácticamente acaba con la vieja costumbre de dedicar la mañana de domingo a cambiar la hora a mano.

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Los relojes de pared o de pulsera convencionales, los que llevan los electrodomésticos y los del coche sin conexión tendrán que atrasarse de forma manual. EFE