Espana agencias

El domingo llega el horario de invierno y los relojes se atrasan una hora de madrugada

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- El horario de invierno comenzará en España en la madrugada del sábado al domingo, cuando a las 03:00 horas los relojes se atrasarán a las 02:00, un cambio cuestionado desde hace años, pero que la Comisión Europea renovó de forma automática en marzo pasado hasta 2031.

A partir de este fin de semana -el más largo del año porque se dispondrá de una hora más de sueño- la población percibirá que amanecerá y anochecerá más temprano con el nuevo horario, vigente hasta el 28 de marzo de 2027.

PUBLICIDAD

Desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, la duración de los días va en descenso y llegará a su mínimo el 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno.

Esa jornada tendrá 9 horas y 7 minutos de luz en Girona, 9 horas y 17 minutos en Madrid, hasta 9 horas 36 minutos en Huelva o 10 horas y 20 minutos en Santa Cruz de Tenerife.

PUBLICIDAD

En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de acabar con esta práctica, que originalmente estaba destinada a ahorrar energía al acercar las horas de actividad laboral a las de luz solar.

Pese a la controversia sobre si Europa debería seguir con el cambio de hora, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo una comunicación que fijaba las fechas de inicio del horario de verano y de invierno para los próximos cinco años.

Según los expertos, el cambio de hora puede alterar la salud y la productividad laboral por la fatiga y la falta de concentración, por lo que recomiendan ajustar los horarios de sueño y comidas unos días antes, sobre todo en grupos sensibles como niños y ancianos. Se desaconseja, en cambio, el uso de ansiolíticos.

Gracias a internet, todos los dispositivos con conexión se sincronizarán automáticamente a las tres de la madrugada con el nuevo horario, lo que prácticamente acaba con la vieja costumbre de dedicar la mañana de domingo a cambiar la hora a mano.

Los relojes de pared o de pulsera convencionales, los que llevan los electrodomésticos y los del coche sin conexión tendrán que atrasarse de forma manual. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El Ministerio de Consumo exige a dos plataformas retirar las publicaciones, que ofrecían reservas de menos de 31 días bajo la etiqueta de alquiler de temporada, en incumplimiento del decreto de vivienda vigente desde octubre

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

Setas o champiñones: cuál de los dos alimentos es mejor para la salud

Ambos son ricos en vitaminas y minerales que protegen el bienestar

Setas o champiñones: cuál de los dos alimentos es mejor para la salud

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

La visita coincide con la reclamación de Adil El Bitar, vicepresidente del Parlamento marroquí, sobre usar la vía diplomática y los “medios pacíficos” para defender la “unidad territorial”

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

El pueblo cerca de San Sebastián que es ideal para una visita gastronómica: un restaurante Michelin, caseríos centenarios y siete sidrerías

Usurbil es uno de los municipios con mayor concentración de sidrerías de todo Euskadi, lugares donde se elabora y comercializa esta clásica bebida vasca

El pueblo cerca de San Sebastián que es ideal para una visita gastronómica: un restaurante Michelin, caseríos centenarios y siete sidrerías

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

El precio medio ha pasado de 11,7 a 14,7 euros desde 2016, mientras que el País Vasco, Baleares y Cataluña se sitúan entre las comunidades más caras para comer fuera de casa

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

Cambio de hora en tu coche: esto es todo lo que debes revisar antes del domingo 25 de octubre

La ultraderecha crece en Francia con los disturbios y Vox replica el discurso de Le Pen: “Esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”

Sánchez va con Broncano a ‘La Revuelta’ pero no ha confirmado aún su participación en los debates de Mediaset y Atresmedia: “Está cerrando la agenda”

ECONOMÍA

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

Casi diez millones de personas sabrán cuánto suben sus pensiones apenas dos días antes del 29-N

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”