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Detenido un prófugo de Holanda que estafó 1,3 millones con falsas inversiones financieras

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Elche (Alicante), 23 oct (EFE).- Un hombre de 71 años ha sido detenido en Elche (Alicante) al contar con una reclamación de las autoridades de Países Bajos por desviar cerca de 890.000 euros y estafar más de 1,3 millones mediante falsas inversiones financieras.

Según la Policía Nacional de Alicante, este individuo residía en la ciudad ilicitana y contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por los delitos de blanqueo de capitales y estafa a partir de unos hechos ocurridos entre los años 2007 y 2014.

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El fugitivo había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a una pena de prisión de dos años por delitos de blanqueo de capitales y estafa, de la que le queda por cumplir 706 días.

Este hombre, junto con terceras personas, habría adquirido, transferido y desviado en múltiples ocasiones cantidades de dinero por un importe aproximado de 890.000 euros para ingresarlas en cuentas bancarias bajo su control a sabiendas de que procedían de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

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Además, esta vez con otra persona, el detenido se ganó la confianza de 23 víctimas simulando ser asesor financiero y les indujo a efectuar transferencias por un importe conjunto de más de 1.300.000 euros con la apariencia de que adquirían productos de inversión ficticios con rentabilidades de hasta el 15 por ciento y la devolución del capital al cabo de diez años.

Para conseguir que las víctimas realizaran importantes desembolsos económicos, utilizaban información y documentación falsa sobre el destino y la seguridad de las inversiones.

El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. EFE

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