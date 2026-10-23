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Detectan listeria en mejillones cocidos de Marvalmar vendidos en tres comunidades

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha activado una alerta al detectarse la presencia de la bacteria listeria monocytogenes en un lote de mejillones cocidos de la marca Marvalmar que se han puesto a la venta en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata del lote 387/21096 1809, de mejillón de Chile cocido, con fecha de consumo preferente el 20 de noviembre de 2026, 200 gramos la unidad y envasado en bandeja refrigerada al vacío.

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La Aesan tuvo conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Esta información ha sido remitida a las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Tanto la Aesan como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un comunicado han recomendado que, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

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En el caso de estar embarazada se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes. EFE

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