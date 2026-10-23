Cultura abre la vía para llevar a los tribunales a Castilla y León por las ayudas al cine

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Barcelona, 23 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes que el Gobierno presentará un requerimiento legal a la Junta de Castilla y León por condicionar sus ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión a que estas sean "sin adoctrinamiento".

En declaraciones a La2Cat, Urtasun ha explicado que este es el paso previo para iniciar un proceso contencioso-administrativo.

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Asimismo, ha dicho que su equipo estudia también la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, dado que la convocatoria del Ejecutivo autonómico de PP y Vox vulnera la libertad creativa y la libertad de expresión, según ha sostenido.

Urtasun ha tildado la medida de "acto de censura" y ha dicho que el Gobierno no lo piensa "tolerar". Ha afirmado que esto ya ha pasado "cada vez que Vox ha tenido espacios de poder" y ha criticado cómo el PP le "abre las puertas" y lo "acompaña" en vez de desautorizarlo.

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También ha señalado que el presidente argentino, Javier Milei, referente de este partido de extrema derecha, ha eliminado en su país todas las ayudas públicas al cine.

Al tiempo ha expresado su "apoyo" a los organizadores de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) después de que el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, afirmara que este festival tiene "mucho que mejorar en neutralidad ideológica".

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"No permitiremos que nadie les condicione", ha asegurado el ministro. EFE