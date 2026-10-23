Convocadas concentraciones "frente a la represión policial" por los disturbios de A Coruña

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A Coruña, 23 oct (EFE).- Varias entidades, entre ellas Galizia Nova -organización juvenil del BNG-, han convocado el próximo domingo concentraciones en siete ciudades gallegas "frente a la represión policial", tras los disturbios ocurridos este miércoles en A Coruña durante un acto del líder de Vox, Santiago Abascal.

Los altercados se iniciaron en la plaza de María Pita, donde Abascal participaba en una convocatoria de su partido, y se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, primero con lanzamiento de objetos y cargas policiales, y después con fuego en numerosos contenedores por toda la ciudad y barricadas.

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Múltiples entidades, entre ellas Galiza Nova con el apoyo del BNG, que también había llamado a la movilización del miércoles que derivó en los disturbios, han convocado nuevas concentraciones este domingo a mediodía en protesta por la actuación policial durante los incidentes.

En A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, la concentración se ha convocado ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno; en Ferrol será en la plaza de Amada García; en Santiago de Compostela, en la plaza del Toural; y en Vigo, en la farola de Urzáiz. EFE

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