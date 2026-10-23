Comisionada de la dana: España marca las buenas prácticas en materia de reconstrucción

Guardar

Blanca Escribano

Aldaia (Valencia), 23 oct (EFE).- La comisionada del Gobierno para la reconstrucción y recuperación tras la dana, Zulima Pérez, destaca que el Ejecutivo ha invertido en estos casi dos años tras la tragedia cerca de 10.000 millones de euros, lo que permite que España sea "uno de los países que marca las buenas prácticas" en cuanto a reconstrucción, y asegura que se ha avanzado "muchísimo".

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, Pérez repasa todas las actuaciones realizadas en cauces por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por valor de 230 millones de euros y bajo la premisa de "reconstruir mejor" para evitar desbordamientos en caso de repetirse las mismas circunstancias de aquel 29 de octubre de 2024.

Es el ejemplo de la obra "fundamental y reivindicada" del cauce en el barranco de la Saleta, en Aldaia, que ya se ha sacado a licitación y que cuenta con una inversión de unos 150 millones de euros para dotar de una "mayor seguridad" con una nueva conducción soterrada y una vía verde hasta las proximidades del nuevo cauce del Turia.

PUBLICIDAD

"En muy breve periodo de tiempo podrán empezar esas obras. Estaremos para ayudar a este tipo de proyectos, para financiar y, sobre todo, para que esta desgracia sea una oportunidad. El territorio afectado por la dana, gracias al Gobierno de España y al trabajo de los alcaldes y alcaldesas, va a ser un territorio mucho mejor preparado frente a cualquier tipo de riesgo", asegura.

Asimismo, la comisionada subraya el avance de la reconstrucción municipal, con más de 1.100 proyectos presentados y 1.745 millones financiados al 100 % por el Gobierno de España para las infraestructuras locales afectadas, con el objetivo de "hacer una reflexión" para tener "una mayor resiliencia".

PUBLICIDAD

Preguntada por la comisión mixta para la reconstrucción y recuperación tras la dana, que se creó en febrero de 2026, Pérez asegura que permite visibilizar la colaboración entre el Estado y la Generalitat -"que ha existido desde el primer momento", señala- y que los ciudadanos "se sientan más tranquilos", pero lamenta que no haya sido "posible" constituirla antes.

"Para que la comisión mixta funcione es necesario que haya lealtad institucional y creo que no existía. Era muy difícil hacer una comisión mixta y sentarse en una mesa con una persona que miente, que manipula y que no tiene ninguna fiabilidad", advierte la comisionada, en referencia al entonces president de la Generalitat Carlos Mazón.

PUBLICIDAD

Ahora, Pérez considera que la relación con el comisionado de la Generalitat para la recuperación, Raúl Mérida, es "muy buena" porque "se trabaja bien de manera conjunta, intercambiando las diferentes posiciones que tenemos".

A su juicio, "tanto la anticipación como la información fallaron" en la dana de 2024, dos factores que "sí que se han realizado" en la dana Adam, que ha afectado a municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante y que ha dejado tres víctimas mortales.

PUBLICIDAD

En este sentido, la comisionada recuerda la imagen de la pasarela María Cambrils de Picanya derrumbándose, un vídeo que tiene "marcado en la retina", y que se grabó cuando "todavía no se había alertado a la población y el expresident seguía en el Ventorro".

Por eso -asegura- entiende "el malestar y la indignación de las víctimas, de seguir viendo al expresident de la Generalitat sentado en un escaño en Les Corts" y subraya la importancia de la "responsabilidad" de las personas que están al frente de la Generalitat, así como el hecho de tener una cultura de las emergencias "mucho más asumida".

PUBLICIDAD

"El cambio climático nos va a traer muchísimas más situaciones de emergencia de las que hemos tenido hasta ahora", añade. EFE

(foto)