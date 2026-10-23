Espana agencias

Bernabé y Catalá: la lucha por la alcaldía de València que se adelanta ya en las generales

Guardar

València, 23 oct (EFE).- La apuesta del PP por María José Catalá como cabeza de lista por Valencia al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre y la del PSOE por Pilar Bernabé para liderar la candidatura en la misma provincia adelanta varios meses el enfrentamiento entre quienes serán, también, las candidatas a la alcaldía de València en 2027.

Los socialistas dieron la sorpresa el pasado 12 de octubre cuando anunciaron que la secretaria de Igualdad del PSOE y entonces delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, encabezaría la lista por Valencia en los comicios generales, y este viernes lo ha hecho el PP al designar a la alcaldesa de València, María José Catalá, como cabeza de lista.

PUBLICIDAD

Tanto Catalá como Bernabé están ratificadas desde hace meses por sus respectivos partidos como candidatas a la alcaldía de la capital valenciana, la tercera ciudad más poblada de España, en las elecciones de mayo de 2027, a las que se suma por parte de Compromís la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra.

De esta forma, tanto el PP como el PSOE han optado ahora por dos candidatas conocidas y con un perfil destacado para disputar los dieciséis diputados que hay en juego en la circunscripción de Valencia en las elecciones generales, la cuarta provincia de España con más parlamentarios.

PUBLICIDAD

Sus designaciones como candidatas implican además que el enfrentamiento entre ambas dirigentes en campaña electoral se avanza varios meses al que se iba a dar en mayo de 2027, y que previsiblemente se mantendrá tras las elecciones generales, hasta que llegue el momento de abrir de nuevo las urnas para los comicios locales.

La alcaldesa popular que en mayo de 2023 consiguió desalojar a la izquierda del gobierno local de València tras dos legislaturas gracias al respaldo de Vox, María José Catalá (València, 1981), fue diputada nacional unos meses en el año 2008, responsabilidad que entonces compaginó con la alcaldía de Torrent, un municipio del área metropolitana de Valencia.

Catalá, cuyo nombre surgió en las quinielas durante la crisis por la gestión de la dana de 2024 como posible sustituta de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, fue proclamada alcaldable el pasado 18 de julio, y en mayo de 2027 se presentará por tercera vez como candidata, para intentar conseguir su segundo mandato.

Pilar Bernabé (València,1979) ha sido delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana desde junio de 2022 hasta principios de esta semana, cuando dejó el cargo para encabezar una lista al Congreso del PSOE por Valencia que hace cuatro años lideró Diana Morant, ahora centrada en ser la próxima presidenta de la Generalitat.

Bernabé ha sido la voz del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, especialmente tras la tragedia de la dana de 2024, una labor que el PSOE le recompensó nombrándola secretaria de Igualdad (número 4 del partido), y ha sido nombrada alcaldable de València, ciudad de la que fue concejala de 2019 a 2022.

En las pasadas elecciones municipales, la diferencia entre el bloque conservador y el progresista en la ciudad de València fue de solo 26.400 votos y un concejal, lo que ya auguraba para 2027 una contienda electoral muy reñida. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cena previa a los Princesa de Asturias en la que Leo Messi compartió mesa con la Infanta Sofía: un regalo sorpresa y un dulce muy especial

La princesa Leonor, por su parte, habría compartido mesa con Patti Smith, icono del punk, y con el historiador Timothy Garton Ash

La cena previa a los Princesa de Asturias en la que Leo Messi compartió mesa con la Infanta Sofía: un regalo sorpresa y un dulce muy especial

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

Estas obras disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de España

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

El indicador nacional sube por tercer año consecutivo, con Navarra, La Rioja y País Vasco a la cabeza, mientras Canarias, Andalucía y Galicia cierran el ranking

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

El juez pide a Patrimonio una lista de todos los regalos que recibió Zapatero y Anticorrupción propone investigarle por malversación por haber ocultado las joyas

El expresidente intentó durante meses obtener de Arabia Saudí una confirmación oficial sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1.323.915 euros

El juez pide a Patrimonio una lista de todos los regalos que recibió Zapatero y Anticorrupción propone investigarle por malversación por haber ocultado las joyas

La princesa Leonor recibe en solitario a los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026 en una jornada histórica

La hija de Felipe VI y Letizia ha entregado las insignias con gran naturalidad mientras saludaba a los galardonados de esta edición

La princesa Leonor recibe en solitario a los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026 en una jornada histórica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez pide a Patrimonio una lista de todos los regalos que recibió Zapatero y Anticorrupción propone investigarle por malversación por haber ocultado las joyas

El juez pide a Patrimonio una lista de todos los regalos que recibió Zapatero y Anticorrupción propone investigarle por malversación por haber ocultado las joyas

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

ECONOMÍA

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

Buscan voluntarios para vivir gratis en Galicia: solo hay que cuidar una pequeña huerta y saber cocinar

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi, una vida más allá de los títulos: el legado infantil que le lleva a ganar el Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”