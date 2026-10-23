Bernabé y Catalá: la lucha por la alcaldía de València que se adelanta ya en las generales

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València, 23 oct (EFE).- La apuesta del PP por María José Catalá como cabeza de lista por Valencia al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre y la del PSOE por Pilar Bernabé para liderar la candidatura en la misma provincia adelanta varios meses el enfrentamiento entre quienes serán, también, las candidatas a la alcaldía de València en 2027.

Los socialistas dieron la sorpresa el pasado 12 de octubre cuando anunciaron que la secretaria de Igualdad del PSOE y entonces delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, encabezaría la lista por Valencia en los comicios generales, y este viernes lo ha hecho el PP al designar a la alcaldesa de València, María José Catalá, como cabeza de lista.

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Tanto Catalá como Bernabé están ratificadas desde hace meses por sus respectivos partidos como candidatas a la alcaldía de la capital valenciana, la tercera ciudad más poblada de España, en las elecciones de mayo de 2027, a las que se suma por parte de Compromís la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra.

De esta forma, tanto el PP como el PSOE han optado ahora por dos candidatas conocidas y con un perfil destacado para disputar los dieciséis diputados que hay en juego en la circunscripción de Valencia en las elecciones generales, la cuarta provincia de España con más parlamentarios.

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Sus designaciones como candidatas implican además que el enfrentamiento entre ambas dirigentes en campaña electoral se avanza varios meses al que se iba a dar en mayo de 2027, y que previsiblemente se mantendrá tras las elecciones generales, hasta que llegue el momento de abrir de nuevo las urnas para los comicios locales.

La alcaldesa popular que en mayo de 2023 consiguió desalojar a la izquierda del gobierno local de València tras dos legislaturas gracias al respaldo de Vox, María José Catalá (València, 1981), fue diputada nacional unos meses en el año 2008, responsabilidad que entonces compaginó con la alcaldía de Torrent, un municipio del área metropolitana de Valencia.

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Catalá, cuyo nombre surgió en las quinielas durante la crisis por la gestión de la dana de 2024 como posible sustituta de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, fue proclamada alcaldable el pasado 18 de julio, y en mayo de 2027 se presentará por tercera vez como candidata, para intentar conseguir su segundo mandato.

Pilar Bernabé (València,1979) ha sido delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana desde junio de 2022 hasta principios de esta semana, cuando dejó el cargo para encabezar una lista al Congreso del PSOE por Valencia que hace cuatro años lideró Diana Morant, ahora centrada en ser la próxima presidenta de la Generalitat.

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Bernabé ha sido la voz del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, especialmente tras la tragedia de la dana de 2024, una labor que el PSOE le recompensó nombrándola secretaria de Igualdad (número 4 del partido), y ha sido nombrada alcaldable de València, ciudad de la que fue concejala de 2019 a 2022.

En las pasadas elecciones municipales, la diferencia entre el bloque conservador y el progresista en la ciudad de València fue de solo 26.400 votos y un concejal, lo que ya auguraba para 2027 una contienda electoral muy reñida. EFE

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