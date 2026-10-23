A prisión el propietario de la vivienda que ocultaba a 74 migrantes en Ceuta

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Ceuta, 23 oct (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión para el propietario de la vivienda en cuyo interior fueron localizados 74 migrantes, 10 de ellos menores de edad, los cuales se encontraban en situación irregular y totalmente hacinados en el interior del inmueble.

El juez ha dictado un auto de ingreso en prisión preventiva después de que fuera puesto a disposición judicial y tras la petición de la Fiscalía al ser acusado de los presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.

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El hombre solicitaba 10 euros diarios a cada migrante para permanecer en una vivienda ubicada en la barriada del Príncipe, compuesta de varias plantas y con colchones en el suelo para pasar la noche, según han informado fuentes judiciales.

Según ha indicado este jueves la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, el operativo se llevó a cabo el pasado martes en un inmueble donde los migrantes estaban viviendo en "situación irregular, alojados en condiciones de hacinamiento y precariedad".

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Las pesquisas policiales han permitido obtener indicios de que algunos menores alojados en el inmueble podrían haber sido víctimas de agresiones físicas.

Asimismo, los agentes investigan la posible explotación laboral tanto de menores como mayores de edad, que habrían sido utilizados para realizar diferentes tareas y trabajos, aprovechándose de su situación de necesidad y vulnerabilidad.

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Los agentes localizaron a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, lo que suma un total de 74 personas alojadas en el inmueble investigado.

La operación se enmarca en una investigación policial contra un entramado criminal al que se le atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores. EFE

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