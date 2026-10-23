96-84. La racha de partidos de 20 puntos de Gilgeous-Alexander se acaba en 141

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Chicago (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Shai Gilgeous-Alexander terminó este jueves con 17 puntos en la victoria de los Oklahoma City Thunder por 96-84 ante los Denver Nuggets en la NBA y vio interrumpida su racha de 141 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 20 puntos.

El canadiense, MVP y campeón de la NBA, no se quedaba por debajo de esa cifra desde el 30 de octubre de 2024. Su racha terminó en el estreno de los Thunder ante su afición, tras comenzar la temporada con una victoria en San Antonio.

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Gilgeous-Alexander convirtió seis de sus 19 tiros de campo, incluidos tres de once triples, y sus dos tiros libres. Añadió dos rebotes, tres asistencias y un tapón en 34.37 minutos en pista, sin perder ningún balón.

Solo anotó dos puntos en la primera mitad, pero sumó quince después del descanso, diez de ellos en el último cuarto. Su último triple puso el 93-76 a falta de 1.43 para el final.

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Denver sacó de la pista entonces a sus titulares y Gilgeous-Alexander también se sentó, a tres puntos de prolongar la racha. Ocupó un asiento junto al español Aday Mara y sonrió en el banquillo.

Mara, elegido en el puesto doce del último draft, aportó dos puntos, tres rebotes ofensivos, un robo y un tapón en 12.41 minutos. Convirtió uno de sus tres lanzamientos de campo.

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Jalen Williams encabezó la anotación de Oklahoma City con 21 puntos. Chet Holmgren terminó con doce puntos, 17 rebotes y cuatro tapones, mientras que Ajay Mitchell añadió doce puntos y cinco robos.

Los Nuggets debutaron con un 37,8% de acierto en tiros de campo y 22 pérdidas. Aaron Gordon fue su máximo anotador con 20 puntos.

Nikola Jokic registró trece puntos, siete rebotes y cinco asistencias, con cinco de 19 en tiros. Jamal Murray sumó seis puntos, diez rebotes y seis pérdidas, con dos de once en tiros.

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DeMar DeRozan, una de las incorporaciones de Denver junto a Marvin Bagley III, anotó trece puntos desde el banquillo.

Los Nuggets afrontan la temporada con una segunda unidad renovada tras las salidas de Peyton Watson y Tim Hardaway Jr y vivieron una noche muy deslucida en Oklahoma. EFE

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