Viernes 23 de octubre de 2026

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PREMIOS PRINCESA MESSI

Oviedo. El futbolista argentino Leo Messi recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes durante una ceremonia presidida por los Reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Vitoria. El Alavés, séptimo clasificado pero inmerso en una racha de cinco encuentros sin conseguir la victoria, recibe este viernes en Mendizorroza al colista, el Málaga, en el partido inaugural de la décima jornada de LaLiga EA Sports.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS BARCELONA-REAL MADRID (Protagonista).

Barcelona. Cuando Rodrigo 'Rodri' Hernández decidió que su etapa en el Manchester City había acabado y decidió volver a España, el Real Madrid y el Barcelona se lanzaron a por él; los blancos lo tuvieron muy cerca, pero fue el Barça quien apostó firmemente por él y éste aceptó. El clásico de este domingo podría ser la base para una ucronía literaria con el madrileño como protagonista, de una realidad alternativa, de lo que podía haber sido y no fue. Por Francisco Ávila.

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BALONCESTO EUROLIGA

Valencia. El Valencia Basket, que ha encadenado dos derrotas en las últimas dos jornadas de la Euroliga, visita este viernes con el objetivo de retomar el camino del triunfo en el torneo continental a un Paris Basketball herido tras haber sumado solo un triunfo en seis partidos.

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MOTOCICLISMO G.P. AUSTRALIA MOTOGP

Redacción deportes. Las primeras tandas de entrenamientos libres inauguran este viernes la acción en pista del Gran Premio Australia, decimoctava cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Phillip Island.

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AUTOMOVILISMO G.P ESTADOS UNIDOS

Redacción deportes. El Mundial de Fórmula Uno, con el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en el liderato, aterriza en los Estados Unidos, donde este viernes se disputan los primeros entrenamientos libres del decimoctavo gran premio de la temporada, en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas).

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 1 (19.30-20.30 CET) y 2 (23.00-00.00 CET) del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, en el circuito de las Américas de Austin (FOTO).

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BALONCESTO

- Euroliga. 7ª jornada: París Basketball-Valencia Basket (20.45).

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 5ª jornada Kids&Us Manresa-Recoletas Salud San Pablo Burgos, UCAM Murcia-Leyma Coruña y Barça-Casademont Zaragoza.

- NBA: Milwaukee Bucks-Chicago Bulls (22.00), Boston Celtics-New York Knicks, Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, Indiana Pacers-Dallas Mavericks, Orlando Magic-Minnesota Timberwolves y Washington Wizards-Toronto Raptors (01.00), Miami Heat-Detroit Pistons (02.00), San Antonio Spurs-Houston Rockets y Utah Jazz-New Orleans Pelicans (03.30) y Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers y Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (04.00).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 7ª jornada: Barça-REBI Cuenca y Bidasoa-Caserío Ciudad Real (19.00).

. Última hora de los partidos Viveros Herol Nava-Reclletas At. Valladolid, Tubos Aranda Villa de Aranda-Fertiberia Puerto Sagunto y Dicoperbal Logroño La Rioja-Frigoríficos Morrazo.

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ESQUÍ ALPINO

- Previa de la Copa del Mundo 2026/2027, que comienza este fin de semana en la estación austríaca de Soelden.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO): Alavés-Málaga (21:00).

. Previas de los partidos del sábado: Rayo-Elche, Racing-Espanyol, Valencia-Villarreal y Atlético-Deportivo.

. At. Madrid: entrenamiento a las 11.00 y posterior rueda de prensa de Diego Simoene en el Centro Deportivo Majadahonda. (FOTO) (VÍDEO)

. Barcelona: entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper a puerta cerrada a las 11.00.

. Real Madrid: entrenamiento a las 10.30 en Valdebebas.

. Informe centrado en la figura de Rodrigo 'Rodri' Hernández, jugador del Barcelona que puedo haber recalado en el Real Madrid. Por Francisco Ávila.

- LaLiga Hypermotion. 11ª jornada: Granada-Valladolid (20.30).

. Previas de los partidos Córdoba-Eibar, Leganés-Mallorca, Girona-Celta B, Las Palmas-Real Sociedad B y Almería-Oviedo.

- Liga F. 8ª jornada: Atlético de Madrid-Valencia (19.30). (FOTO)

- Liga inglesa (jornada 8): Ipswich-Nottingham Forest (21:00).

- Informe el Instituto de Conocimiento y Análisis del Deporte (ICAD), con sede en Madrid, sobre el fútbol de América Latina. (FOTO)

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FÚTBOL AMERICANO

- Previa del NFL Game París, que el domingo juegan en el Stade de France, en Saint-Dennis, los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers (14.30). Por Arturo Salgado Gudiño. (FOTO)

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25) (FOTO). Final del concurso completo femenino (19:30 a 22:00).

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GOLF

- DP World Tour. Genesis Championship, en el club Woo Jeong Hills de Cheonan, Corea del Sur (hasta 25).

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HOCKEY PATINES

- Supercopa de España femenina, en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot. Semifinales: Vila-sana Coop d’Ivars-Generali HC Palau (18.45) y Esneca Fraga-Telecable Gijón (21.00).

- Previa de la Supercopa de España masculina, que se juega en el Pabellón Muncipal de Deportes de Olot.

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (00.00 a 07.00) del Gran Premio Australia, 18ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Phillip Island. (FOTO)

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PELOTA VASCA

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

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PIRAGÜISMO

- Mundiales de piragüismo maratón, en Gualeguaychú (Argentina) (hasta 25)

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POLIDEPORTIVO

- Oviedo. Los Reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido entre otros al futbolista argentino Leo Messi (18.30. Teatro Campoamor). (FOTO) (VÍDEO)

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes

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