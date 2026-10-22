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34-23. Las Guerreras derrotan a Japón con contundencia en Bolaños

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Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), 22 oct (EFE).- La selección española absoluta femenina de balonmano venció este jueves con contundencia a la de Japón por 34-23 en el primero de los choques amistosos programados en el Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde ambos combinados repetirán enfrentamiento el sábado.

Así, las Guerreras fueron de menos a más, con igualdades al inicio, para construir una victoria solvente a partir del ecuador de la primera mitad y apoyadas en su intensidad defensiva, el acierto ofensivo y una destacada actuación colectiva.

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España se encontró con un partido exigente en los primeros minutos, en los que la igualdad presidía el intercambio de goles.

Japón ponía en práctica una defensa intensa con un juego dinámico, aunque, con el paso de los minutos, España fue neutralizando con solvencia, solidez, rapidez y fluidez en el juego.

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En los segundos 15 minutos de la primera parte las Guerreras se fueron distanciando con buen trabajo en zona defensiva y apoyadas en las buena intervenciones de Lucía Prades y el acierto en el ataque que dejado la renta en siete goles al final de la primera parte (17-10).

Tras el descanso, el combinado nipón elevó su intensidad, redujo distancias y dificultó durante varios minutos el ataque español.

Pero las Guerreras volvieron al guion de defensa y fluidez en ataque para ir ampliando de nuevo distancias en el luminoso. Destacaba la MVP del choque, Danila So Delgado, con 8 goles.

España dio un paso adelante desde la defensa y encontró soluciones ofensivas para ampliar la renta con el paso de los minutos y un parcial 5-0 para que el equipo dirigido por Joaquín Rocamora pusiera el definitivo 34-23.

- Ficha técnica:

34 - (17+17). España: Lucía Prades (P), Maitane Etxeberria (4), Jennifer Gutiérrez (5), Lysa Tchaptchet (-), Danila So Delgado (8, 3p), Kelly Fonkeng (1) y Belén Rodríguez (2). Siete inicial. También jugaron, Elba Álvarez (1), Maddi Aalla (PS), Paola Bernabé (-), Eider Poles (2), Anne Erauskin (1), Lyndie Tchaptchet (4), Carmen Arroyo (1), Lisa Oppedal (3) y Adriana Mallo (2).

23 - (10+13) Japón: Sakura Kametani, Arisa Kinjo (4), Kaho Nakayama (3), Ayaka Ohmatsuzawa (-), Natsuki Aizawa (2, 1p.), Clare Francis Gray (3, 2p) y Yuki Yoshidome (7). Siete inicial. También jugaron, Miyako Hatsumi, Kaoru Wada (-), Asuka Fujita (-), Haruno Sasaki (1), Minami Matsuura (1), Ai Nakao (2), Mao Kato (-), Aki Ueshima (-), Kaede Higa (-) y Sora Ishikawa (-).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-4, 8-7, 12-8, 15-9 y 17-10 (descanso); 17-12, 20-15, 23-19, 28-19, 31-21 y 34-23 (final)

​Árbitros: Pablo García y Alberto Murillo. Excluyeron dos minutos a Jennifer Gutiérrez, por parte de España, y a Sasaki y Mao Kato, por la de Japón.

Incidencias: partido amistoso, preparatorio para el Europeo 2026, disputado en el Pabellón Municipal ´Macarena Aguilar’ de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Casi lleno. EFE

an/sab

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