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Trece carreteras cortadas por inundaciones en la Comunidad Valenciana y Andalucía

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Madrid, 20 oct (EFE).- Un total de trece carreteras permanecen cortadas al tráfico en ambos sentidos este martes por la mañana como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que afectan especialmente a las provincias de Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla, según el último informe de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre las vías afectadas destaca el cierre de una arteria principal de la red de alta capacidad, la autopista AP-7, cuyo trazado ha quedado interrumpido entre los kilómetros 770 y 774, a la altura de Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, en el extremo sur de la provincia de Alicante.

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En este mismo territorio, el agua anega además varias vías secundarias, afectando a la CV-723 en el tramo entre Dénia y La Xara, a la CV-729 entre Sanet y Negrals y Beniarbeig, y a cuatro carreteras del entorno de Pego: la CV-678 (en dirección a la urbanización Platja d'Oliva), la CV-700 (hacia La Xara), la CV-727 y la CV-728.

En la provincia de Valencia, los desbordamientos impiden la circulación en la CV-603, en el tramo comprendido entre Masia del Racó y Tavernes de la Valldigna. Del mismo modo, se encuentran intransitables la CV-673, que conecta Bellreguard con su urbanización de playa, y la CV-683, que une los municipios de La Font d'en Carròs y Oliva.

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El temporal también ha obligado a interrumpir la circulación en la red viaria de Andalucía. En la provincia de Córdoba están cortadas la CO-4103, que enlaza las localidades de Bujalance y Villa del Río, y la CO-4207, afectada tanto en su tramo entre Montilla y Montalbán de Córdoba como en el punto específico del puente en La Zarza.

En la provincia de Sevilla, la acumulación de agua ha obligado a cortar los primeros seis kilómetros de la carretera SE-6300, a su paso por el municipio de Lebrija. EFE

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