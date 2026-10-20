España

Embalses de agua: la reserva bajó este martes 20 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
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El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) anunció que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 57,82 %de su capacidad.

Esto quiere decir que la captación de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

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El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.409 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,82 %.

Variación de hace una semana: -282 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,50 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.740 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 53,06 %.

Situación del agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 57,82 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 57,82 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 69,26%.

Aragón: 44,68%.

Asturias: 56,54%.

C. Valenciana: 38,91%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 32,53%.

Castilla-La Mancha: 57,38%.

Cataluña: 64,46%.

Comunidad de Castilla y León: 48,11%.

Extremadura: 64,16%.

Galicia: 51,99%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 25,42%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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